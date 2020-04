​3 ngành học được quan tâm sau dịch Covid-19

Kinh doanh Kỹ thuật số -Thương mại điện tử, Công nghệ, Sáng tạo nội dung số... được quan tâm hơn sau đại dịch và phù hợp với thế hệ Z.

Cuộc khủng hoảng Covid-19 khiến kinh tế thế giới bất ổn, nhiều ngành cắt giảm nhân sự. Tuy nhiên, một số nghề khác có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Mô hình làm việc từ xa không mới song chưa bao giờ chứng kiến nhu cầu lớn đến vậy. Theo khảo sát của Đại học RMIT, trong thời điểm dịch bệnh, phụ huynh có nhu cầu định hướng lại nghề nghiệp cho con vì cho rằng nghề nghiệp truyền thống không còn an toàn với thế hệ Z (sinh năm 1995-2012) trong thời kỳ bùng nổ Internet và cách mạng công nghệ 4.0.

Chuyên gia hướng nghiệp đến từ Đại học RMIT chỉ ra ba nhóm ngành được quan tâm:

Kinh doanh - Thương mại điện tử

Giáo sư Mathews Nkhoma, Trưởng khoa Kinh doanh và Quản trị RMIT Việt Nam cho biết, dịch bệnh làm chuyển dịch mô hình kinh doanh đưa mọi hàng hóa vốn chỉ bán trực tiếp ở cửa hàng lên sàn trực tuyến (offline sang online). Ông dẫn báo cáo mới đây của Savills cho thấy, thương mại điện tử (E-commerce) đang tấn công bán lẻ truyền thống mạnh mẽ với 28% các nhà bán lẻ kết hợp cả hai kênh offline lẫn online để tăng doanh số và 28% chỉ sống nhờ kênh trực tuyến.

Kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số là xu hướng của hiện tại và tương lai.

Bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Dịch vụ Tuyển dụng và Tư vấn Nhân sự, ManpowerGroup Việt Nam cũng nhận định, có nhiều lý do để thương mại điện tử phát triển và thành xu thế mua sắm của tương lai. Công việc bận rộn, ùn tắc giao thông và gần đây là lý do dịch bệnh, khiến người tiêu dùng có xu hướng tìm đến phương thức mua sắm nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Giao dịch qua thương mại điện tử đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua, sau đại dịch có thể nhanh chóng cạnh tranh mạnh mẽ với bán lẻ truyền thống và thành tương lai của bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, nguồn cung nhân sự cho mảng thương mại điện tử còn khan hiếm do đây là ngành mới tại Việt Nam.

Hiện nay, Đại học RMIT hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, tổ chức để nắm bắt nhu cầu thị trường và đưa ra những ngành học đáp ứng nhu cầu nhân sự của nền kinh tế luôn biến chuyển. Trong năm qua, RMIT đã cho ra mắt ngành Kinh doanh Kỹ thuật số để chuẩn bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng để xây dựng sự nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ. Ngoài lý thuyết, sinh viên còn được tham gia các dự án "Học tập kết hợp kinh nghiệm thực tiễn" (Work Integrated Learning) bằng cách đến các doanh nghiệp cọ sát ngay từ năm nhất.

Sáng tạo nội dung trên nền tảng số

Báo cáo "Digital 2020" của We Are Social và Hootsuite cho thấy, 94% người Việt đang sử dụng điện thoại di động, 93% có smartphone, 65% có máy tính và 32% có tablet. Các con số này đều tăng đáng kể so với thống kê của năm 2019. Tói quen giải trí, xem video, mua sắm trực tuyến... của người dùng khiến nhu cầu nhân lực nhóm ngành sáng tạo nội dung trên nền tảng số tăng cao. Đặc biệt do hậu quả của Covid-19, nhu cầu của người dùng càng tăng cao chứng tỏ đây là nhóm ngành an toàn trước các khủng hoảng.

Sinh viên theo học các ngành sáng tạo nội dung trên nền tảng số tại RMIT được thực hành trong studio của trường ngay từ năm nhất.

Giáo sư Julia Gaimster - Trưởng khoa Truyền thông và Thiết kế RMIT Việt Nam cho rằng nhóm ngành sáng tạo nội dung trên nền tảng số bao gồm: Truyền thông, Digital Marketing, Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo, Làm phim kỹ thuật số... sẽ phát triển mạnh mẽ và có nhu cầu nhân lực lớn trong tương lai.

Tại Đại học RMIT, nhóm ngành này có lượng sinh viên đăng ký học đông. RMIT cũng kết nối với nhiều trường đại học trên thế giới để đào tạo và mở ra cho sinh viên những lựa chọn nghề nghiệp tại các công ty tổ chức tư nhân, nhà nước, tập đoàn nước ngoài...

Nhóm ngành Công nghệ

Trong bài biết "4 Industries That Are Still Hiring In The Midst Of COVID-19" (Tạm dịch: 4 nhóm ngành vẫn tuyển dụng giữa dịch Covid-19), Tạp chí Forbes chỉ ra, một số ngành thuộc lĩnh vực công nghệ như sản xuất phần mềm hay hỗ trỡ kỹ thuật phục vụ làm việc, học tập, kinh doanh... từ xa vẫn có nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ. Nhóm ngành này cũng dễ dàng chuyển đổi làm việc từ xa trong đại dịch.

Các ngành công nghệ vẫn an toàn trước dịch bệnh.

Đại học RMIT thuộc Top 100 trường đào tạo ngành Kỹ thuật và Công nghệ tốt nhất toàn cầu, có giáo trình học quốc tế cập nhật liên tục để sinh viên tự tin đi làm ngay khi tốt nghiệp. Thời gian học được rút ngắn xuống còn 3-4 năm. Ngay từ kỳ đầu tiên, sinh viên sẽ được học lập trình và cơ sở dữ liệu, bỏ qua các môn không liên quan đến chuyên ngành. Xuyên suốt 8 kỳ học là các môn chuyên sâu, làm dự án và đi thực tập.

Chuyên viên tư vấn hướng nghiệp tại RMIT Việt Nam, ông Eric Asato nhận thấy giới trẻ đam mê công nghệ mãnh liệt hơn thế hệ trước. Phụ huynh ngày nay cũng mong muốn con theo đuổi công nghệ song lo ngại sự thay đổi chóng mặt từng ngày trong khi giáo trình giảng dạy ngày càng lỗi thời đi.

Nha Trang