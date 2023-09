3 năm yêu của Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu

Văn Hậu là người chủ động tán tỉnh Doãn Hải My do trúng tiếng sét "ái tình" trong lần đầu gặp mặt. Người đẹp từng không trả lời tin nhắn làm quen của cầu thủ với lý do "bận học". Về sau, cô chịu mở lòng, nhận thấy ở cầu thủ có nét đáng yêu, tâm lý.