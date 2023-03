3 năm chinh phục niềm tin đối tác của BEST Express

BEST Express không ngừng đầu tư mở rộng mạng lưới nhượng quyền, cải thiện hạ tầng, chinh phục khách hàng, đối tác bằng cam kết về chất lượng dịch vụ, từ 2019 đến nay.

Loạt thành tựu nổi bật trong năm 2022

Từ khi mới gia nhập thị trường Đông Nam Á, BEST Express nhận thấy tiềm năng của ngành chuyển phát nhanh thương mại điện tử, Tập đoàn xác định đây là khu vực đầu tư trọng điểm, xây dựng chiến lược phát triển toàn diện, phát triển thương hiệu BEST Express nhanh chóng.

Năm 2022, đơn vị tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ, vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm khách hàng trên toàn khu vực. Sau ba năm, BEST Express thành công ghi nhận nhiều thành tựu, nhất là tại Thái Lan và Việt Nam.

BEST Express đầu tư cải thiện hạ tầng, công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh thương mại điện tử. Ảnh: BEST Express

Tại Việt Nam, năm 2022 đánh đấu bước ngoặt quan trọng của BEST Express sau thời gian dài ảnh hưởng do đại dịch. Đơn vị chuyển về trụ sở mới quy mô lớn hơn, đồng thời đưa vào vận hành 42 trung tâm phân loại hàng hóa, nâng cấp đội xe vận tải lên gần 200 phương tiện và cập nhật hàng loạt tính năng mới trên các ứng dụng người dùng. Đầu tư đúng mực vào công nghệ và cơ sở hạ tầng giúp BEST Express Việt Nam nâng cao hiệu suất xử lý hàng hóa, giành nhiều giải thưởng về chất lượng dịch vụ, thu hút thêm khách hàng, đối tác mới.

Tại Thái Lan, đơn vị sở hữu hơn 1.200 trạm dịch vụ và 10 trung tâm phân loại hàng hóa cỡ lớn, phủ khắp 77 tỉnh, thành trên cả nước, tăng cường hỗ trợ ngành thương mại điện tử đang phát triển tại đây. BEST Express Thái Lan những năm qua luôn tập trung vào hoạt động quản lý kho bãi, kiểm soát chất lượng dịch vụ.

Việc này giúp đơn vị giành được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực chuyển phát và nhượng quyền thương mại quốc tế. Đặc biệt, năm 2022, đơn vị còn đạt được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng (QMS; ISO 9001: 2015) từ tổ chức Đảm bảo Chất lượng Lloyds Register (LRQA).

BEST Express được nhiều đối tác lớn tin dùng

BEST Express cho biết, mạng lưới dịch vụ rộng khắp kèm chất lượng dịch vụ cải thiện từng ngày là hai yếu tố trọng yếu giúp đơn vị nhận nhiều phản ứng tích cực từ khách hàng và sự tin tưởng của đối tác lớn. Ở cả hai thị trường Thái Lan lẫn Việt Nam, đơn là đối tác nhiều năm của các sàn thương mại điện tử lớn như Lazada, Shoppe, Tiki, Sendo...

Điểm phân loại hàng hóa của BEST Express tại Việt Nam. Ảnh: BEST Express

Ngoài ra, BEST còn kết nối với các nền tảng SaaS như Haravan, Kiotviet, Pancake, Sapo, Page365, V-rich, CF Manager... giúp giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực chuyển phát cho họ. Cuối năm 2022, danh sách đối tác bổ sung thêm TikTok Shop.

Mới đây, đơn vị đã trở thành đối tác vận chuyển của Laizanbao - nhà cung cấp dịch vụ toàn diện về thương mại điện tử ở Đông Nam Á. Thương vụ được đơn vị đánh giá nhiều tiềm năng mang lại lợi ích cho khách hàng lẫn các SMEs trong khu vực. Bên cạnh đó, các thương hiệu khác như Shein, This Shop, Midea, GMW, Bata... cũng chọn đồng hành cùng BEST Express.

Đến nay, BEST Express cho biết đã rút ngắn thời gian vận chuyển đáng kể nhờ hệ thống hạ tầng công nghệ hiện đại, thông minh, góp phần gia tăng lợi nhuận và tỷ lệ tái mua hàng cho các doanh nghiệp. Nhiều khách hàng đánh giá "dịch vụ của tập đoàn nhanh chóng, chi phí phù hợp, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử quốc tế trong khu vực"

Kế hoạch phát triển năm 2023

Trong năm 2023, BEST Express cho biết sẽ tăng cường đầu tư các công cụ quản lý kiểm soát chất lượng dịch vụ, mở rộng kết nối xuyên biên giới, đồng thời nâng cao trải nghiệm thương mại điện tử của khách hàng trong khu vực. Tại Việt Nam, đơn vị tiếp tục mở rộng hợp tác, triển khai tuyến giao nhận hàng không, đáp ứng nhu cầu chuyển hàng hỏa tốc. Ngoài ra, BEST cũng sẽ tăng cường tích hợp các nền tảng thanh toán e-pay, giúp người dùng sử dụng dịch vụ dễ dàng hơn.

Đại diện BEST Express chia sẻ chiến lược phát triển năm 2023 đến đối tác nhượng quyền. Ảnh: BEST Express

Với thị trường Thái Lan, BEST Express lên kế hoạch tái cấu trúc chiến lược, thúc đẩy cạnh tranh với 4 mảng dịch vụ: chuyển phát nhanh BEST Express; chuỗi cung ứng BEST Supply chain chuyên kinh doanh quản lý kho bãi; phần mềm quản lý SaaS, chuyên cung cấp giải pháp kỹ thuật số tổng thể, giải quyết các vấn đề kinh doanh cho người bán trực tuyến thông qua ezOrder và ezShop.

Ngoài ra còn có dịch vụ BEST Cross Border giao hàng xuyên quốc gia. Đơn vị còn dự kiến ra mắt tuyến vận chuyển xuyên quốc gia BEST Fast Cargo cho bưu kiện cỡ lớn.

Cẩn Y