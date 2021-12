3 lý do Masteri Centre Point hút khách dịp cuối năm

Căn hộ cao cấp Masteri Centre Point nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường nhờ sở hữu nhiều lợi thế hấp dẫn.

Tiềm năng của bất động sản khu Đông TP HCM

Theo CBRE Việt Nam, giá chào bán các dự án căn hộ mới thuộc tất cả các phân khúc trên địa bàn TP HCM trong những tháng đầu năm 2021 tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong năm 2021 và 2022, giá căn hộ hạng sang có khả năng tăng 2-7%. Còn theo Savills, số lượng căn hộ dưới hai tỷ đồng chỉ chiếm khoảng 10% nguồn cung tại TP HCM, với phần lớn có diện tích chỉ từ 50-60 m2.

Cũng theo CBRE, nguồn cung chào bán tại khu Đông TP HCM trong năm 2020 và 2021 đều sụt giảm do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Tuy nhiên, tỷ lệ bán của dự án mới vẫn khả quan. Đặc biệt các kênh bán hàng trực tuyến như ứng dụng điện thoại và mạng xã hội được đầu tư bài bản hơn, thu hút lượng tương tác cao từ các khách hàng.

Bàn về xu hướng tăng giá của thị trường cuối năm tại buổi toạ đàm "Đầu tư bất động sản tại thành phố tương lai Thủ Đức" do Masterise Homes phối hợp tổ chức, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận xét rằng thị trường bất động sản năm qua bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, nhất là quý III/2021.

"Nguồn cung đã sụt giảm từ những năm trước, tiếp tục bị sụt giảm bởi dịch bệnh và chính sách chưa được tháo gỡ triệt để. Giao dịch trên thị trường thường xuyên đối mặt với tình trạng đứt gãy, gián đoạn. Đồng thời, thị trường cũng xuất hiện lực cầu F0. Giá bất động sản nói chung đã leo thang và leo ở mức cao, đặc biệt là thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM. Tại TP HCM giá bất động sản hiện nay tăng gấp 2 lần và không có dấu hiệu giảm", ông Nguyễn Văn Đính nói trong buổi toạ đàm.

Trong khi đó, chiều hướng tăng giá thép và vật liệu xây dựng cũng góp phần thúc đẩy đà tăng giá bất động sản. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng của vật liệu xây dựng trong tháng 5 tăng 0,4% so với tháng trước. Từ cuối năm 2020 đến nay, giá thép tăng từ 50-60%.

Mua căn hộ không cần vốn với giải pháp Home for Home

Masteri Centre Point là dự án do Masterise Homes phát triển với chính sách bán hàng nổi bật trên thị trường và đang được nhiều nhà đầu tư tận dụng. Giải pháp "Home For Home - Nhà đổi nhà" cho vay đến 100% giá trị căn hộ với hai khoản vay cùng thời điểm. Cụ thể, người đổi nhà sẽ được ngân hàng cho vay không lãi suất cho đến khi nhận nhà mới (trong thời gian khoảng 18 - 24 tháng).

Với người mua nhà, đây sẽ là một giải pháp đầu tư giúp họ chủ động về dòng vốn và thời gian chuẩn bị tài chính, đồng thời sở hữu một tài sản có giá trị gia tăng theo thời gian.

Phối cảnh căn hộ Masteri Centre Point – một trong 3 dự án của Masterise Homes áp dụng giải pháp Home for Home. Ảnh: Masterise Homes

"Khi mua căn hộ Masteri Centre Point, khách hàng sẽ biết thời điểm nhận bàn giao nhà mới. Trong khi đợi bàn giao, khách hàng có thể lên kế hoạch bán căn nhà cũ để có giá tốt nhất, đồng thời chuẩn bị kế hoạch cho cuộc sống tương lai tại căn hộ cao cấp Masteri Centre Point", ông Gibran Bukhari – Giám đốc khối Kinh doanh Masterise Homes chia sẻ.

Cũng theo ông, "Home for Home" là cơ hội để đổi nhà với chi phí ban đầu thấp hơn so với quá trình đổi nhà trước đây là trả trước 30-50% giá trị căn hộ ngay tại thời điểm mua. Do đó, chính sách sẽ giúp thêm nhiều người Việt có thể sở hữu được căn nhà mơ ước tại khu Đông thành phố.

Phối cảnh Masteri Centre Point – dự án tâm điểm tại khu Đông TP HCM. Ảnh: Masterise Homes

Lợi thế chung của dự án

Dù trong giai đoạn dịch bệnh, Masteri Centre Point vẫn ghi nhận các tín hiệu tích cực từ thị trường thông qua các sự kiện mở bán trực tuyến. Cụ thể, kết quả khảo sát sau mở bán cho thấy tỷ lệ khách hàng cảm thấy hài lòng về hình thức mua nhà online tại Masteri Centre Point, quá trình tư vấn, thao tác hướng dẫn của chuyên viên kinh doanh hay trải nghiệm tính năng của ứng dụng Masterise Homes... đều ở mức cao.

"Masteri Centre Point là dự án được chúng tôi đặt rất nhiều tâm huyết và đi sát với tâm tư nguyện vọng của khách hàng để từ đó có chiến lược thích ứng phù hợp để phát triển bền vững", ông Gibran Bukhari chia sẻ.

Bên cạnh không gian xanh, Masteri Centre Point còn hướng tới giá trị "sống trải nghiệm" với sự cân bằng giữa sống - làm việc - giải trí và gắn kết gia đình tại nhà.

Với đà phát triển về hạ tầng, các trung tâm thương mại và khu dân cư đã được quy hoạch bài bản tại TP Thủ Đức, Masteri Centre Point hứa hẹn sẽ được nhiều người mua nhà và giới đầu tư săn đón với kỳ vọng mang lại sự gia tăng lợi nhuận đầu tư và an cư xứng tầm cho gia đình Việt.

Masteri Centre Point gồm 10 tòa tháp, được phát triển bởi Masterise Homes cùng đối tác quốc tế. Trên tổng diện tích 7 ha, đơn vị phát triển dành 70% cho mảng xanh, mang đến một không gian sống trong lành và thoáng đãng cho cư dân tương lai. Masteri Centre Point sở hữu đặc quyền thừa hưởng tiện ích "kép", bao gồm tiện ích chung của đô thị Grand Park, và khu tiện ích riêng cao cấp chỉ dành cho cư dân của Masteri Centre Point.

Thu Hương