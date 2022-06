3 lý do khiến New Real Estate được nhà đầu tư bất động sản lựa chọn

Thương hiệu uy tín, là đối tác của nhiều chủ đầu tư lớn, tiềm lực trên thị trường... là các lợi thế của New Real Estate.

Theo giới chuyên gia, việc lựa chọn đơn vị tư vấn uy tín sẽ giúp bạn an toàn hơn, tối ưu lợi nhuận khi đầu tư. Một trong những đơn vị được nhà đầu tư quan tâm hiện nay phải kể đến New Real Estate, với ba lợi thế.

Thương hiệu uy tín, chuyên nghiệp

Đối với nhà đầu tư, việc lựa chọn đơn vị uy tín, chuyên nghiệp là yếu tố vô cùng quan trọng. Là đơn vị danh tiếng trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, New Real Estate được thành lập bởi ba chuyên viên bất động sản, đã có kinh nghiệm 5 năm, đảm bảo am hiểu về thị trường nhiều khu vực.

Founder, CEO Điệp Phạm. Ảnh: New Real Estate

New Real Estate luôn lấy uy tín và niềm tin làm tôn chỉ hoạt động. Các thông tin mà New Real Estate chia sẻ đến khách hàng đảm bảo tính chính xác cao, cập nhật thông tin thị trường thường xuyên đến cho nhà đầu tư.

Với những kinh nghiệm và sự am hiểu về thị trường, New Real Estate luôn mang đến cho nhà đầu tư những giải pháp an cư tốt và cơ hội đầu tư sinh lời cao, đảm bảo an toàn và bền vững.

"New Real Estate luôn cố gắng lắng nghe và thấu hiểu khách hàng để trở thành người bạn đồng hành cùng khách hàng trên con đường tìm kiếm ngôi nhà đẳng cấp, hoàn hảo cho cuộc sống an cư lạc nghiệp và gia đình viên mãn", đại diện công ty chia sẻ.

Hợp tác với những chủ đầu tư lớn

New Real Estate từng hợp tác với những chủ đầu tư, đơn vị phát triển lớn như Thủ Thiêm Lakeview, The Metropole Thủ Thiêm, Masterise Homes, Novaland, Đất Xanh, Vinhomes, Keppel Land, Capitaland... để phân phối ra thị trường các dự án quy mô, có tiềm năng tăng giá trong tương lai và thu hút giới đầu tư. Nhờ lợi thế được phép phân phối độc quyền sản phẩm bất động sản cho nhiều chủ đầu tư dự án, giúp cung cấp cho nhà đầu tư mức giá hợp lý.

Lễ ký kết hợp tác của New Real Estate và Masterise Homes. Ảnh: New Real Estate

Bên cạnh đó, New Real Estate sẽ thay mặt chủ đầu tư thực hiện các hoạt động quảng bá, kinh doanh những sản phẩm bất động sản thông qua sự am hiểu về dự án, đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư.

"Việc lựa chọn đầu tư bất động sản tại New Real Estate giúp nhà đầu tư có thể lựa chọn những vị trí đẹp, các dự án giàu tiềm năng. Từ đó, giúp tăng lợi nhuận khi đầu tư", đại diện New Real Estate cho biết.

Đang triển khai hàng loạt dự án ở nhiều tỉnh thành

Theo nhận định của chuyên gia, hậu Covid-19, xu hướng bất động sản cũng có nhiều thay đổi, khi thay vì chỉ tập trung ở những khu vực kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, thì các khu vực mới, có quỹ đất lớn đang được các chủ đầu tư quan tâm. Được biết đến là đơn vị có kinh nghiệm triển khai ở nhiều tỉnh thành, đóng vai trò như một ưu thế giúp New Real Estate hỗ trợ nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn được dự án tiềm năng, phù hợp với chi phí đang có.

Công ty New Real Estate hiện đang mở bán đa dạng loại hình căn hộ, nhà phố, biệt thự, shophouse, chung cư và các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng của những dự án ở nhiều tỉnh thành khác nhau như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Vũng Tàu, Phan Thiết... Nhờ vậy, nhà đầu tư có thể thoải mái lựa chọn dự án phù hợp với vị trí, nhu cầu, mong muốn của mình.

(Nguồn: New Real Estate)