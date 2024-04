3 lý do khiến điều hòa có mùi chua

Mùa hè nóng nực, điều hòa lâu ngày chưa sử dụng bật lên lại phát hiện mùi chua khó chịu, vậy nguyên nhân ở đâu?

Màng lọc bẩn

Nguyên nhân đầu tiên cần nghĩ tới là tấm lưới lọc của điều hòa tích tụ nhiều bụi bẩn, lâu ngày chưa được vệ sinh trở thành môi trường để nhiều loại vi khuẩn sinh sôi. Khi bật điều hòa, hơi lạnh phải đi qua tấm lọc lưới nên tiếp xúc với bụi bẩn và các loại vi khuẩn. Đây là nguyên nhân khiến hơi lạnh mang theo mùi hôi, mùi chua trước khi lan tới không gian sử dụng.

Để giải quyết, cần vệ sinh tấm lọc lưới điều hòa bằng nước sạch. Khi tháo tấm lưới lọc, cần kiểm tra thêm phía trong điều hòa cũng như khu vực cửa gió. Nếu xuất hiện nhiều bụi bẩn tích tụ, nên tổng vệ sinh thiết bị. Trong trường hợp này, cần tới sự giúp sức của thợ sửa chữa chuyên nghiệp, đảm bảo thiết bị vừa được vệ sinh sạch sẽ, vừa đảm bảo về mặt tuổi thọ.

Ảnh minh họa: aboluowang

Đường ống thải bị tắc nghẽn

Nếu lý do gây mùi chua không phải do tấm lọc lưới, có thể nghĩ tới đường ống thải của điều hòa bị tắc nghẽn. Nguyên nhân chính là do chất bẩn tích tụ hoặc có động vật chết như gián, chuột, thằn lằn.... mắc kẹt bên trong đường ống. Từ đó, nước thải từ điều hòa không thể thoát ra ngoài mà bị ứ lại, dẫn tới mùi khó chịu. Trường hợp này thường xảy ra ở những gia đình lắp đặt đường ống thải điều hòa ở những nơi nhiều cây cối và không kiểm tra định kỳ.

Một khi đường ống thải điều hòa bị tắc nghẽn do nguyên nhân trên, cần gọi tới những trung tâm sửa chữa uy tín nhờ trợ giúp.

Khí gas của điều hòa có vấn đề

Hơi lạnh của điều hòa có mùi chua cũng có thể do đường dẫn khí gas bị hở nên rò rỉ ra ngoài gây nên mùi chua, hôi thậm chí là hắc. Mùi của khí gas không những gây khó chịu mà còn được đánh giá là độc hại.

Cách khắc phục duy nhất là sửa chữa hoặc thay thế đường dẫn khí. Như vậy mới đảm bảo điều hòa hoạt động hiệu quả và không lãng phí điện năng.

Ngoài ra nếu lâu ngày điều hòa không sử dụng, cần tổng kiểm tra và vệ sinh để kịp phát hiện những vấn đề phát sinh do hỏng hóc. Nếu điều hòa có một số dấu hiệu như: Tiếng to bất thường; bị đông đá hoặc nhỏ nước khi sử dụng; không tạo ra hơi mát hay quạt dàn nóng không chạy... cần được xử lý kịp thời bởi thợ sửa chữa chuyên nghiệp.

Trang Vy (Theo aboluowang)