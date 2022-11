3 lý do giúp Thành phố Cà phê tăng trưởng giá trị đầu tư

Dự án Thành phố Cà phê tăng trưởng tới 50% sau hai năm mở bán nhờ vị trí đắc địa, hệ tiện ích khác biệt và đảm bảo an toàn đầu tư.

Thành phố Cà phê được phát triển dựa trên ngành kinh tế lõi là cà phê do Trung Nguyên Legend đầu tư, xây dựng tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Sau hai năm mở bán, dự án được giới đầu tư đánh giá cao về khả năng tăng trưởng, hướng đến giá trị an toàn, bền vững.

Dự án tăng trưởng ấn tượng

Đầu năm 2021 giữa bối cảnh Covid-19, Trung Nguyên Legend đã tổ chức sự kiện giới thiệu dự án ra thị trường và thu hút sự quan tâm của hàng nghìn khách hàng tham gia. Đại diện chủ đầu tư cho biết, sau hai năm, giá trị tăng trưởng của dự án cán mốc từ 40-50%, tương đương trên 20% một năm.

Dự án Thành phố Cà phê tạo được kỳ tích tăng trưởng tới 50% sau hai năm mở bán. Ảnh: Trung Ngyên Legend

Một trong những lý do tạo nên sự thành công của dự án là hướng đi khác biệt tập trung tạo dựng giá trị dành cho cộng đồng với hệ sinh thái tiện ích khác biệt như Bảo tàng Thế giới cà phê, tổ hợp thể thao gym – yoga – bắn cung, khu luyện tập cưỡi ngựa Ả Rập – golf 3D, vườn Zen... Đặc biệt công trình biểu tượng Bảo tàng Thế giới cà phê đã giúp thu hút hàng triệu khách du lịch tới Thành phố Cà phê, góp phần thúc đẩy ngành du lịch lữ hành của địa phương năm 2022 tăng trưởng tới hơn 473% so với năm 2021.

Theo nhiều nhà đầu tư, trong bối cảnh hai năm Covid, thị trường có những dấu hiệu đi ngang từ giữa năm 2022, dự án Thành phố Cà phê vẫn duy trì giá trị tăng trưởng tích cực.

"Có thể vượt qua những giai đoạn khủng hoảng và tiếp tục phát triển là minh chứng cho thấy chủ đầu tư có tầm nhìn xa, dài hạn", anh Minh Phú, một nhà đầu tư nhiều năm kinh nghiệm tại TP HCM cho biết.

Vị trí nhiều tiềm năng phát triển

Thành phố Cà phê tọa lạc ở trung tâm Buôn Ma Thuột, thủ phủ của nhiều mặt hàng nông lâm sản nổi tiếng có giá trị hàng tỷ đô la như như cà phê, cao su, gỗ, điều... Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có nhiều mặt hàng nông sản tỷ đô của Việt Nam tập trung tại khu vực Đắk Lắk đạt giá trị xuất khẩu tăng trưởng cao nhất trong lịch sử như cà phê, tăng 33,4% so với cùng kỳ quý III/2021... Tổng xuất khẩu nông sản của Việt Nam 10 tháng năm 2022 đạt gần 45 tỷ USD và tăng 14.1% so với năm 2021.

Cây cà phê, biểu tượng của ngành nông sản tỷ đô tại Buôn Ma Thuột.. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Với những tiềm năng về kinh tế, văn hóa, xã hội, Buôn Ma Thuột được định hướng trở thành thành phố cà phê của thế giới, tập trung phát triển hạ tầng để thúc đẩy kinh tế, dịch vụ như đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột – Khánh Hòa (dự kiến hoàn thành vào năm 2026), nâng cấp cảng hàng không Buôn Ma Thuột trở thành sân bay quốc tế, mở rộng các tuyến đường kết nối vùng và khu vực Đông Dương.... Đặc biệt các cơ chế đặc thù dành cho sự phát triển của Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk dự kiến được thông qua trong tháng 11 tạo động lực cho nhà đầu tư khi xuống tiền.

"Khoảng 40% khách hàng đã đầu tư tại dự án Thành phố Cà tin rằng khu vực này có tiềm năng phát triển đột phá trong 5 năm tới", chia sẻ của chủ đầu tư Trung Nguyên Legend sao một cuộc khảo sát khách hàng.

Đại diện chủ đầu tư cũng tiết lộ đơn vị sẽ đưa vào vận hành trung tâm văn hóa ẩm thực ba miền, một tiện ích đặc biệt của dự án với mục tiêu là điểm đến của 80% du khách khi tới Buôn Ma Thuột trong tháng 11. Các hạng mục tiện ích khác như trường mầm non Loving, trường tiểu học Happy cũng như trung tâm thương mại, khách sạn... cũng vừa được khởi động.

An toàn để đầu tư

Theo nhận định của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, dù thị trường nửa cuối năm 2022 có dấu hiệu đi ngang bởi nguồn vốn tín dụng, pháp lý dự án bị siết chặt nhưng dòng tiền đầu tư trung và dài hạn vẫn đổ vào các dự án bất động sản giá trị cao, có tiềm năng phát triển kinh tế dịch vụ. Tuy vậy, theo quan sát của giới đầu tư không khí sôi động tìm hiểu thông tin dự án vẫn diễn ra tại Thành phố Cà phê với hàng nghìn khách hàng tiềm năng ghé thăm mỗi tuần.

Trong bối cảnh thị trường gặp nhiều biến động, không ít nhà đầu tư có xu hướng tìm kênh trú ẩn dòng tiền lâu dài và an toàn. Nhiều khách hàng sở hữu sản phẩm tại Thành phố Cà phê bày bày tỏ sự hài lòng với suất đầu tư an toàn, bền vững tại dự án khi phần lớn các hạng mục đã thành hình với chuỗi tiện ích đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, Thành phố Cà phê cũng thừa hưởng lượng du khách tăng trưởng mạnh tại khu vực. Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách quốc tế đến với Đắk Lắk trong nửa đầu năm nay tăng 130,5%, khách nội địa tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu từ ngành du lịch của tỉnh cũng tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng nghìn lượt khách tham quan trải nghiệm dự án Thành phố Cà phê hàng tuần. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Theo chuyên gia đầu tư, tầng lớp trung lưu ở Việt Nam tăng mạnh hàng đầu khu vực Đông Nam Á đã thúc đẩy nhu cầu về không gian vừa để sống, làm việc và nghỉ dưỡng. Những sản phẩm có nhiều ưu điểm từ vị trí, tiện ích, thiết kế, thương hiệu chủ đầu tư uy tín sẽ có thêm động lực để tăng trưởng. Trong đó, Thành phố Cà phê được kỳ vọng là khu đô thị phát triển hàng đầu thủ phủ nông sản ở Tây Nguyên, mang đến cơ hội sinh lời cao.

Diệp Anh