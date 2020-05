3 lưu ý sử dụng điều hòa mùa nóng

Mùa hè đến kéo theo bầu không khí nóng bức, ngột ngạt, khó chịu cùng bụi bẩn, ẩm mốc và những tác nhân gây dị ứng khác. Thời tiết cũng tiềm ẩn nguy cơ mắc nhiều bệnh ngoài da, hô hấp...

Điều hòa là một trong những thiết bị cần thiết trong gia đình, giúp làm mát không khí. Hiện, một số dòng sản phẩm kiêm luôn nhiệm vụ ngăn ngừa bụi bẩn, lọc sạch không khí, được các gia đình ưa chuộng.

Chọn điều hòa phù hợp với nhu cầu

Bạn nên chọn những mẫu điều hòa có chức năng diệt khuẩn và lọc vi bụi. Gia đình nên ưu tiên máy có Inverter và cảm ứng tự động, chú ý tới điều kiện bảo hành, hướng dẫn sử dụng. Gia đình nên tham khảo ý kiến chuyên gia, chia sẻ thực tế từ người dùng để lựa chọn thương hiệu uy tín, mẫu điều hòa phù hợp nhất với nhu cầu.

Hiện, thương hiệu điều hòa Panasonic có các ưu điểm làm lạnh nhanh, hoạt động bền bỉ, tuổi thọ cao, dễ dàng bảo dưỡng, bảo trì. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ nanoe mới có tác dụng khử mùi, tiêu diệt nấm mốc, vô hiệu hóa các loại vi khuẩn, virus, tác nhân gây dị ứng, duy trì độ ẩm thích hợp...

Duy trì nhiệt độ hợp lý

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia trong, ngoài nước, trong quá trình sử dụng điều hòa nhiệt độ, bạn nên duy trì nhiệt độ ở ngưỡng 25 độ C đến 27 độ C. Nhiệt độ này vừa đủ để cơ thể cảm thấy dễ chịu, đồng thời, không gây nguy hiểm với những người bị bệnh đường hô hấp, viêm xoang...

Bạn nên hạn chế để mức nhiệt thấp hơn quá nhiều so với môi trường bên ngoài, phòng tránh trường hợp mạch máu co lại đột ngột do sốc nhiệt, hay bị choáng, tê, đau ở vùng sau tai, môi miệng. Nhiệt độ thấp dưới 25 độ cũng là môi trường lý tưởng cho những virus có hại như cúm mùa sinh sôi.

Nhiệt độ điều hòa không nên chênh lệch quá nhiều so với bên ngoài.

Vệ sinh máy lạnh thường xuyên

Để hoạt động tốt và bền, điều hòa cần được bảo dưỡng định kỳ, bổ sung ga (gas) khi cần. Việc vệ sinh lưới lọc của cục lạnh, dàn tản nhiệt của cục nóng cũng nên tiến hành định kỳ, 3 - 4 tháng một lần nếu thường xuyên mở điều hòa (gần như cả ngày), khoảng 6 tháng – một năm một lần nếu tần suất hoạt động của thiết bị dao động từ 6-8 giờ một ngày.

Lưu ý sử dụng điều hòa vào mùa nóng

Bước 1: Tắt nguồn để đảm bảo an toàn trước khi tiến hành vệ sinh máy.

Bước 2: Dùng tay đẩy nắp đậy của mặt trước lên, không cần tháo rời. Sau đó, kéo nhẹ, tháo lưới lọc rời ra, rửa lưới lọc dưới áp lực vòi nước thông thường hoặc xà phòng để vệ sinh kỹ lưỡng hơn.

Bước 3: Lau khô lưới lọc bằng khăn sạch, tiếp theo, gắn lưới lọc trở lại dàn lạnh.

Bước 4: Dùng khăn lau sạch mặt trước của dàn lạnh.

Với những thao tác vệ sinh đơn giản, bộ phận lưới lọc sẽ duy trì hoạt động tốt, giúp máy chạy ổn định hơn, kéo dài tuổi thọ sản phẩm, giảm nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp cho người dùng.

Lê Nguyễn