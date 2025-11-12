3 lợi thế giúp TT Avio tăng cạnh tranh bán hàng dịp cuối năm

TP HCMTT AVIO tạo sức hút với khách hàng nhờ vị trí cửa ngõ phía Đông TP HCM, giá cạnh tranh và chính sách thanh toán linh hoạt, đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư.

Vị trí kết nối

Nằm tại mặt tiền DT743C ở cửa ngõ phía Đông TP HCM, TT Avio cung cấp khoảng 2.000 căn từ 1 đến 3 phòng ngủ và một số căn thương mại dịch vụ. Từ vị trí này, cư dân thuận tiện kết nối cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, quốc lộ 1A, quốc lộ 13 và tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên.

Lợi thế kết nối vùng giữa TP HCM và Đồng Nai giúp phường Dĩ An, nơi dự án tọa lạc, trở thành cửa ngõ kinh tế năng động. Hệ thống giao thông hiện hữu giúp tiết kiệm thời gian đi lại, tăng tính kết nối với các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, bệnh viện và trường học trong vùng.

Phối cảnh dự án TT Avio. Ảnh: TT Capital

Không gian sống cao cấp

Dự án phát triển theo tinh thần Ikigai và triết lý "Next Good" - hướng tới môi trường sống cân bằng giữa tiện nghi và giá trị tinh thần. Nội khu được quy hoạch thành 8 phân khu với 89 tiện ích: hồ bơi khoáng Galaxy Pool, phòng xông hơi gỗ Hinoki, vườn thảo mộc, cầu kính ngắm cảnh, khu BBQ sân thượng Chill Skyzone...

Trẻ em có khu Funky Town, người lớn tuổi có Amazon Park để dạo bộ; cư dân trẻ có phòng gym, khu yoga. Cách bố trí này phân tách nhịp sinh hoạt theo lứa tuổi nhưng vẫn tạo tương tác cộng đồng.

Bên ngoài dự án, cư dân tiếp cận nhanh trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện quốc tế và các khu công nghiệp lân cận, giúp cân bằng giữa công việc, gia đình và giải trí. Về đối tác, Ricons (Top 3 nhà thầu xây dựng tại Việt Nam) đảm nhận thi công, đơn vị Anabuki (Nhật Bản) được chọn vận hành, hướng tới tiêu chuẩn dịch vụ ổn định sau bàn giao.

Tiện ích bể bơi tại dự án. Ảnh: TT Capital

Chính sách thanh toán linh hoạt

Tại phường Dĩ An, nguồn cung dự án mới có giá dưới 40 triệu đồng mỗi m2 ngày càng ít, trong khi mặt bằng hạ tầng khu Đông liên tục hoàn thiện. Trong bối cảnh đó, TT Avio với giá từ 33,6 triệu đồng mỗi m2 trở thành điểm sáng với người mua nhà lần đầu cũng như các gia đình trẻ.

Theo đó, việc sở hữu sớm có thể đón đầu biến động giá khi chi phí đất, xây dựng, vật liệu tăng. Ở góc độ thanh khoản, các dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ thi công rõ ràng và chính sách bán hàng linh hoạt thường được thị trường quan tâm hơn. Đây là yếu tố tác động trực tiếp đến quyết định xuống tiền trong giai đoạn phục hồi.

Đại diện chủ đầu tư công bố chính sách bán hàng tại dự án. Ảnh: TT Capital

Ngoài ra, chính sách "Đàm phán thanh toán" là điểm khác biệt đáng chú ý. Khách hàng có thể chọn đóng 20% rồi tạm ngưng trong 30 tháng; hoặc thanh toán 20% trong 6 tháng, thêm 10% khi ký hợp đồng mua bán, sau đó trả góp khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng mà không vay ngân hàng. Cách tiếp cận này hỗ trợ người mua ở thực chủ động dòng tiền, đồng thời giảm áp lực chi phí ban đầu cho nhà đầu tư dài hạn.

Theo đại diện TT Capital, những tháng cuối năm là mùa cao điểm của thị trường bất động sản, nguồn cung mới xuất hiện, dòng tiền đầu tư quay trở lại và người mua tận dụng các ưu đãi. "Năm nay, mặt bằng lãi suất thấp, tâm lý cải thiện, giá căn hộ thiết lập mức mới càng củng cố xu hướng này", đại diện TT Capital nhận định. Trong bối cảnh này, TT Avio được đánh giá là có nhiều lợi thế.

Song Anh