3 lỗi phát âm tiếng Anh nhiều người Việt mắc phải

Những lỗi như không phát âm âm đuôi, thiếu hoặc thừa ‘s’ và việt hóa cách phát âm của từ đều có thể cải thiện nếu bạn nắm chắc IPA.

Không giống tiếng Việt, tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm (một từ có thể có nhiều âm tiết) và sử dụng ngữ điệu thay vì sử dụng dấu. Điểm khác biệt lớn này khiến nhiều người Việt gặp khó khăn khi phát âm tiếng Anh và dần dần khiến họ gặp trở ngại trong việc nghe, nói ngôn ngữ này. Chị Nguyễn Thị Hoa, cố vấn chuyên môn tại Ms Hoa Giao Tiếp đã chỉ ra 3 lỗi phát âm tiếng Anh phổ biến nhiều người Việt mắc phải và cách chỉnh sửa.

Không phát âm âm đuôi (Ending sound)

Không phát âm Ending sound là lỗi người Việt học tiếng Anh mắc phải bởi trong tiếng Việt, chúng ta không phát âm rõ phụ âm cuối của từ. Tuy nhiên, trong tiếng Anh, việc lược bỏ hay ‘nuốt’ các âm phụ âm cuối có thể dẫn đến sự khó hiểu và đôi khi còn khiến người nghe hiểu lầm.

Ví dụ: Nếu bỏ ending sound, các từ find/faɪnd/, fight/faɪt/, five/faɪv/, fine/faɪn/ đều sẽ được phát âm là /faɪ/. Vậy làm thế nào chúng ta có thể phân biệt 4 từ này nếu chúng không được đặt trong một ngữ cảnh cụ thể?

Như vậy việc tạo thói quen phát âm đúng và rõ ending sound là rất quan trọng và cần thiết đối với người học tiếng Anh.

Phát âm thiếu hoặc thừa ‘s’

Lỗi này thường gặp khi người nói phát âm sở hữu cách (ví dụ: Linh’s book, Tim and Sally’s wedding...), những danh từ số nhiều (ví dụ: potatoes, cars...) hay chia động từ cho chủ ngữ ngôi thứ ba số ít ở thì hiện tại đơn (ví dụ: She washes her face.) Trong những trường hợp này, hậu tố ‘s’ hoặc ‘es’ trong từ sẽ được phát âm là /s/, /z/ hoặc /ɪz/.

Ngoài ra, hai âm /s/ hoặc âm /z/ trong nhiều trường hợp có thể xuất hiện ở giữa các từ (ví dụ: cheese /tʃiːz/, toast /təʊst/).

Việc bỏ qua hoặc vô thức thêm âm /s/ hoặc /z/ vào trong câu có thể khiến cho câu trở nên rối hoặc sai nghĩa, khiến người nghe khó hiểu. Vì vậy, khắc phục sớm thói quen phát âm sai này sẽ giúp người học giao tiếp thuận lợi hơn.

Việt hóa cách phát âm các từ trong tiếng Anh

Lỗi này phần lớn bắt nguồn từ thói quen phát âm tiếng Việt của người học. Dù cùng sử dụng bảng chữ cái Latin, tiếng Anh có rất nhiều âm tiếng Việt không có và ngược lại. Tuy nhiên nhiều người Việt học tiếng Anh lại đưa thói quen phát âm tiếng Việt vào để phát âm tiếng Anh khiến phát âm bị sai. Ví dụ:

- Âm /əʊ/ bị phát âm là ‘ô’

- Âm /eɪ/ bị phát âm là ‘ê’ hoặc ‘ây’

- Âm /ʌ/ bị phát âm là ‘ă’

- Âm /ð/ bị phát âm là ‘dơ’

- Âm /θ/ bị phát âm là ‘thờ’

Phát âm kém hoặc phát âm sai là một trong những lý do lớn cản trở khả năng giao tiếp tiếng Anh của đa số người Việt, đặc biệt là khi nói chuyện với người nước ngoài. Để khắc phục những lỗi sai này, theo Ms Hoa, các bạn cần nắm chắc Bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế (IPA), hình thành thói quen tra phát âm với từ điển Oxford và thực hành thường xuyên để có thể phát âm tiếng Anh chính xác.

Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm các lỗi phát âm sai khác người Việt hay mắc phải từ video của cô Mia Nguyễn, giáo viên Ms Hoa Giao tiếp để có thể rút kinh nghiệm trong quá trình học nói tiếng Anh.