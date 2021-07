3 lỗi dễ mất điểm trong IELTS Speaking

Thí sinh nên lưu ý các lỗi như hòa hợp chủ vị, chỉ sử dụng các câu đơn, dùng thì đơn điệu trong IELTS Speaking.

Theo IELTS Speaking Band Descriptors (Bảng tiêu chí chấm thi IELTS Speaking), khả năng sử dụng ngôn ngữ của thí sinh sẽ được đánh giá theo 4 yếu tố: Fluency and coherence (Độ trôi chảy và mạch lạc), Grammatical range and accuracy (Độ đa dạng và chính xác của ngữ pháp), Pronunciation (Phát âm) và Lexical resource (Nguồn từ vựng). Trong số các tiêu chí trên, ngữ pháp là tiêu chí dễ luyện tập và cải thiện hơn cả. Mặc dù vậy vẫn có những lỗi Grammatical range and accuracy thí sinh thường xuyên mắc phải trong quá trình nói.

Để đảm bảo bài nói của được đánh giá cao bởi giáo viên bản xứ, theo thầy Hải Đăng - Cố vấn Học thuật IELTS Fighter, thí sinh cần tránh mắc phải các lỗi hay gặp sau:

Chỉ sử dụng các câu đơn

Đây là vấn đề hay xảy ra trong IELTS Speaking part 1, khi giám khảo đưa ra các câu hỏi Yes/No.

Ví dụ:

Câu hỏi: Do you like people taking photos of you?

Câu trả lời: No. I don’t. I don’t like it.

Câu trả lời trên minh họa cho việc thí sinh chỉ sử dụng câu đơn và không có giải thích hay diễn giải thêm. Từ đó không thể hiện được nhiều điểm mạnh về mặt ngữ pháp, từ vựng và phát âm để giám khảo có cơ hội đánh giá về khả năng sử dụng ngôn ngữ.

Sử dụng thì không chính xác và đơn điệu

Thí sinh hay mắc phải lỗi này khi trả lời IELTS Speaking Part 2, đặc biệt trong dạng câu hỏi về miêu tả sự việc.

Ví dụ:

Câu hỏi: Describe a recent happy event.

Câu trả lời: I’m a freshman in university and my unilife just start (started) not long ago. This was (has been) an interesting yet a bit terrifying experience so far because I do (did)one thing that I used to hate the most, which is presenting or public speaking.

Vấn đề này xuất phát từ việc thí sinh không kiểm soát được việc chia động từ trong lúc đưa ra câu trả lời. Bên cạnh đó, thí sinh cũng thường hay cố định sử dụng một loại thì duy nhất cho toàn bài như thì hiện tại đơn hay quá khứ đơn mà không đan xen các thì khác phù hợp với nội dung như Hiện tại hoàn thành, Tương lai gần... Vì những lý do trên, bài nói khó gây ấn tượng với giám khảo và chưa thể hiện được khả năng sử dụng ngữ pháp linh hoạt.

Lỗi hòa hợp chủ vị

Đây là lỗi sai hay gặp trong bài thi IELTS Speaking khi thí sinh chia động từ sai, quên chia động từ hay không tạo thói quen chia động từ khi đưa ra câu trả lời.

Ví dụ:

Câu hỏi: Do watching TV and playing computer games bring bad effects?

Câu trả lời: Watching TV and playing computer games too much brings (bring) bad influences, especially on health.

3 sai lầm khiến bạn dễ mất điểm trong IELTS Speaking Thầy Hải Đăng - Cố vấn Chuyên môn IELTS Fighter hướng dẫn chi tiết cách khắc phục 3 lỗi sai thí sinh hay mắc phải.

Ngọc Anh