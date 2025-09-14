3 Hoa hậu Việt Nam tạo dáng với áo dài cách điệu

Nhà mốt chọn Hoa hậu Việt Nam qua các năm 2014, 2018, 2022 vì yêu thích nét mặt, thần thái của họ và thấy phù hợp tinh thần bộ sưu tập.
Trailer show Lụa là trà hoa của nhà thiết kế Linh San, diễn ra vào ngày 30/9 ở TP HCM.
Linh San thực hiện trang phục trên nền lụa, gấm, tơ với chi tiết cách điệu phần tà, tay áo hoặc xử lý layer xếp tầng ở ngực, vai.
Các gam màu như hồng fuchsia, xanh cobalt, lam ngọc, vàng chanh mang đến nét tươi trẻ cho người mặc.
Nhà thiết kế thêu thủ công họa tiết phượng hoàng, chim hạc.
Bộ sưu tập còn có các mẫu váy áo xếp tầng, họa tiết cánh bướm.
Các người đẹp tạo dáng giữa bối cảnh hoa sen và đạo cụ là chiếc lọng cầm tay.
Họa tiết trên áo gắn thêm đá, cườm để tăng điểm nhấn.
Thanh Thủy (trái) và Tiểu Vy diện trang phục và trang điểm đồng điệu.
Tân Cao
Ảnh: Milor Trần