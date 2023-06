3 đường sẽ mở quanh khu Vinhomes Ocean Park

3 tuyến đường sẽ mở quanh Vinhomes Ocean Park, trong đó có tuyến giúp tăng cường kết nối với khu đô thị Ecopark.

Các tuyến đường sẽ mở quanh khu đô thị Vinhomes Ocean Park theo quy hoạch phân khu đô thị N10, N11. Đồ họa: Anh Tú

Nằm kế bên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (5B), hạ tầng quanh khu đô thị phía Đông Hà Nội này cơ bản đã ổn định. Tuy nhiên, theo quy hoạch trong tương lai, khu vực này sẽ có thêm 3 đường chính được mở, giúp kết nối thuận tiện hơn với trung tâm huyện Gia Lâm (Hà Nội) và huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Với mặt cắt ngang khoảng 30 m, tuyến số 1 là đường kết nối từ đường đê Long Biên - Xuân Quan (Bát Tràng) qua khu đô thị Ecopark. Con đường này đã xây dựng một phần đoạn qua phân khu Rừng Cọ của Ecopark. Từ đây, tuyến sẽ chạy tiếp qua địa phận hai xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ (huyện Gia Lam)

Theo quy hoạch phân khu đô thị N11, tại điểm giao cắt với cao tốc 5B, tuyến đường sẽ có cầu vượt và nối vào con đường hiện hữu thuộc phân khu Hải Âu của Vinhomes Ocean Park, sau đó kết thúc ở quốc lộ 5.

Tuyến số 2 trên thực tế là đường nối từ Lý Thánh Tông đến trụ sở UBND huyện Gia Lâm mới xây dựng. Trong đó, đoạn từ Lý Thánh Tông đến nút giao Thuận An - Thành Trung rộng từ 21,5 - 23 m. Đoạn Thuận An hướng sang KĐT Đặng Xá rộng 30 m. Tuyến đường mới cũng sẽ có cầu vượt tại điểm giao cắt với quốc lộ 5. Đường này đã có một phần hoàn thành là phố Thuận An.

Tuyến số 3 có mặt cắt ngang khoảng 30 m. Đây đường giúp kết nối từ đường Kiêu Kỵ (QL17), qua một dự án như khu công nghiệp Phú Thị, khu đô thị Đặng Xá, ga Cổ Bi sang khu đô thị Vinhomes Riverside.

Anh Tú