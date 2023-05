3 đường mở mới qua khu đô thị hơn 130 ha ở TP Thủ Đức

TP HCMCác tuyến đường mở mới giúp tăng khả năng kết nối khu đô thị An Phú - An Khánh với đại lộ Mai Chí Thọ.

Khu đô thị An Phú - An Khánh được quy hoạch trên diện tích 131 ha, quy mô dân số 32.000 người, thuộc địa bàn ba phường Bình An, Bình Khánh và An Phú, TP Thủ Đức. Dự án gồm 5 phân khu: A, B, C, D, E. Theo quy hoạch, có ba tuyến đường sẽ mở mới và một tuyến đường mở rộng qua khu đô thị.

Vị trí ba tuyến đường sẽ mở qua Khu đô thị An Phú - An Khánh. Đồ họa: Gia Linh

Tuyến số 1 có chiều dài gần 800m, nối đường Nguyễn Hoàng và Mai Chí Thọ. Điểm đầu nằm ở đối diện số 50 Nguyễn Hoàng, điểm cuối là đại lộ Mai Chí Thọ, đi qua nhiều diện tích cây xanh và một phần diện tích nhà xưởng hiện hữu.

Tuyến số 2 dài khoảng 900m, có điểm đầu ở gần số 164 Nguyễn Hoàng và điểm cuối là nút giao Vũ Tông Phan - Lồ Bắc. Đoạn đường đi qua một phần diện tích cây xanh gần Bệnh viện Quốc tế Mỹ.

Tuyến số 3 là đường Nguyễn Hoàng kéo dài, qua đường Lương Định Của, nối với đường Mai Chí Thọ. Tuyến đường dài khoảng 550m. Một số diện tích nhà ở đoạn 280 Lương Định Của sẽ bị giải tỏa khi triển khai dự án.

Ngoài ra, đường Lương Định Của dài 2,5 km, nằm ở phía Nam khu đô thị An Phú - An Khánh, nối đường Mai Chí Thọ đến nút giao Trần Não cũng đang được nâng cấp. Khu dân cư dọc hai bên đường phải lùi sâu để bàn giao mặt bằng nhằm mở rộng đường từ 7 - 8 m lên 30 m, đáp ứng 6 làn xe và bổ sung hệ thống thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng.

Ngọc Diễm