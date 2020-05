3 dấu hiệu của người thiếu ý chí lãnh đạo

Nhà lãnh đạo là người mạnh mẽ về tinh thần, tập trung vào những gì họ có thể kiểm soát, đặt tiêu chuẩn riêng để thành công và tự tin vào bản thân.

Do vậy, nếu có những dấu hiệu dưới đây, bạn có thể chưa đủ vững vàng để là người đứng đầu.

Không dám bảo vệ thành công và tham vọng

Các nhà lãnh đạo mạnh mẽ không sợ vươn lên cao hơn và họ không cảm thấy xấu hổ hay bối rối về thành công của mình. Mức độ thành công cao hơn sẽ dẫn đến việc phải chịu sự phê bình lớn hơn. Khi bạn có sức mạnh tinh thần để lãnh đạo, bạn đủ khả năng để bỏ qua những người thù ghét mình.

Ảnh minh họa: CIO.

Nếu không tự tin, có ước mơ lớn và không tự tin làm việc để hoàn thành mục tiêu của mình, hãy dừng lại. Nếu không dám cam kết, hãy dừng lại. Nếu thấy không chắn chắn về năng lực, về lựa chọn của mình, hãy dừng lại.

Một số người sẽ tìm cách khiến bạn thấy có lỗi với thành công của mình. Họ có thể tác động để bạn nghĩ như thể cơ hội chỉ dành cho bạn mà không phải cho hầu hết những người khác, đặc biệt là họ.

Một số có thể cố làm cho bạn thấy tội lỗi vì đã quá kỷ luật để đạt được thành công. Đừng như vậy. Trừ khi bạn thực sự đã làm sai hoặc kéo người khác xuống để đứng lên vị trí của họ, đừng thấy có lỗi.

Đừng xin lỗi vì bạn tự tin và bạn đã làm việc chăm chỉ để đạt được những gì bạn muốn.

Yêu cầu mọi người thay đổi quan điểm về mình

Các nhà lãnh đạo có ý chí mạnh mẽ không tìm cách để mọi người nghĩ khác về họ. Khi có sức mạnh tinh thần để lãnh đạo, bạn thường xuyên tin vào bản thân và khả năng của chính mình. Bạn xây dựng sự tự tin để coi trọng bản thân. Bạn luôn trọng dụng những người sẽ nói sự thật và hỗ trợ mục tiêu của bạn, cổ vũ cho thành công của bạn.

Bạn sẽ để những người không còn hoặc chưa bao giờ tin vào bạn hoặc tài năng của bạn rời đi.

Bạn đủ dũng cảm để thừa nhận đã có một số sai lầm, đã làm một số người thất vọng và bạn sẽ sửa đổi. Luôn tìm cách sửa chữa sai lầm bất cứ nơi nào bạn có thể. Xây dựng lại và nuôi dưỡng các mối quan hệ quan trọng.

So sánh cuộc sống và sự nghiệp với người khác

Các nhà lãnh đạo đầy ý chí luôn bận rộn thu vén cho mục tiêu của họ thay vì nhìn xem người khác đang làm gì. Khi có sức mạnh tinh thần để lãnh đạo, bạn sẽ ăn mừng thành công và thành tựu của người khác và bạn không lãng phí thời gian hay năng lượng để so sánh. Đó là một việc làm vô ích, chẳng thể đo lường được cuộc sống, thất bại, thành tích hay thành công của bạn.

Khi bạn so sánh bản thân với kết quả của người khác mà không biết họ đã phải trải qua và hy sinh những gì, bạn sẽ thất vọng, ghen tị và bị ngập trong nhiều cảm giác tệ hơn nữa.

Mọi người thường chỉ khoe những gì họ muốn người khác nhìn thấy. Họ ăn mừng thành công chứ không trưng ra thất bại. Họ chia sẻ những chiến thắng lớn, chứ không phải những mất mát tàn khốc. Họ hiện diện với thế giới sau khi đã đứng dậy thay vì lúc đang gục ngã. Mọi người có xu hướng chia sẻ hình ảnh và câu chuyện vui, nụ cười thay vì nỗi đau và nước mắt. Mọi người thường nói về những thứ họ được chấp nhận hơn là bị từ chối.

Các nhà lãnh đạo mạnh mẽ về tinh thần biết rõ hơn bao giờ hết điều đó. Thay vì so sánh hạnh phúc và thành công với người khác, họ tự đánh giá chính mình. Cân đo sự thành công của họ ngày hôm nay so với ngày hôm qua, mức độ kỷ luật trong tháng này so với tháng trước và sự phát triển của họ năm nay so với năm ngoái.

Các nhà lãnh đạo có ý chí kiên cường xem xét cuộc sống và sự nghiệp của bản thân theo tiêu chuẩn của chính họ, và họ đo lường hành vi và lựa chọn bằng các lý tưởng của họ.

Tóm lại, các nhà lãnh đạo mạnh mẽ về tinh thần yêu chính mình. Họ có sự dũng cảm để từ bỏ khi cần thiết. Họ phát triển hệ thống hỗ trợ gồm những người có thể đánh giá cao hơn tài năng và tôn vinh sự tỏa sáng của họ.

Các nhà lãnh đạo mạnh mẽ tập trung vào những gì họ có thể kiểm soát. Họ đặt tiêu chuẩn riêng để thành công. Và dù họ tự nhận lỗi và xin lỗi vì đã làm sai, nhưng họ không tìm kiếm sự tha thứ về bản chất của mình. Thay vào đó, họ sở hữu sức mạnh để lãnh đạo và thực hiện những thay đổi tích cực.

Ánh Dương (Theo Forbes)