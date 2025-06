3 dấu hiệu của người giao tiếp độc hại cần tránh xa

Những người giao tiếp độc hại có thể phớt lờ những gì bạn nói, ngay lập tức bác bỏ và lấn át bạn.

Giao tiếp lành mạnh là điều bắt buộc đối với hầu hết các mối quan hệ. Tiến sĩ Erin Leonard, nhà tâm lý học 20 năm kinh nghiệm của Mỹ, tác giả cuốn sách về trí tuệ cảm xúc How to Outsmart a Narcissist: Use Emotional Intelligence to Regain Control at Home, at Work, and in Life, cho rằng dù phong cách giao tiếp phức tạp và khác biệt, có ba dấu hiệu có thể chỉ ra bạn đang giao tiếp với một người độc hại.

Thiếu sự lắng nghe tích cực

Nếu người bạn đang tương tác không dành vài giây để suy nghĩ về những gì bạn nói, mà lập tức xen ngang bằng ý kiến của họ, thì đó là dấu hiệu cảnh báo.

Hành vi này thể hiện thái độ "Bạn sai, nên tôi không cần lắng nghe bạn". Bạn tức giận và muốn giải thích lại nhiều lần, nhưng càng nói, bạn càng có cảm giác như đang "đập đầu vào tường".

Người kia thậm chí có vẻ thỏa mãn khi bạn thất vọng. Cuối cùng, họ đảo ngược tình thế và buộc tội bạn là mất kiểm soát.

Ảnh minh họa:MSN

Giao tiếp song song

Một kiểu giao tiếp độc hại khác là khi người đó tránh né việc đào sâu cuộc trò chuyện và chỉ liên tục nhấn mạnh trải nghiệm cá nhân của họ.

Đây được gọi là hiện tượng "giao tiếp song song", khi hai người nói chuyện nhưng không thực sự kết nối.

Ví dụ bạn chia sẻ một câu chuyện cảm động về con gái mình. Thay vì lắng nghe hay đặt câu hỏi để hiểu thêm, người kia lập tức kể lại chuyện của con họ, như thể đang thi kể chuyện hơn là trò chuyện.

Khi bạn cố gắng duy trì cuộc đối thoại bằng cách hỏi thêm, họ gạt đi bằng một câu nói chung chung như: "Đó là chuyện nuôi con mà, ai cũng vậy thôi."

Khi điều này lặp đi lặp lại, bạn nhận ra họ giữ cho cuộc trò chuyện ở mức hời hợt, không thực sự muốn hiểu thêm về bạn hoặc chia sẻ điều gì sâu sắc về bản thân. Đối với họ, nói chuyện ở bề mặt là vùng an toàn, nơi họ không cần đối mặt với cảm xúc hay sự tổn thương.

Nếu thường xuyên ở trong những cuộc trò chuyện như vậy, bạn có thể cảm thấy hụt hẫng, cô đơn hoặc thậm chí vô hình trong chính mối quan hệ đó.

Phản ứng phòng thủ bằng cách tấn công cá nhân

Một biểu hiện nghiêm trọng khác của giao tiếp độc hại là khi ai đó không thể chấp nhận quan điểm hoặc cảm xúc khác với họ và ngay lập tức phản ứng phòng thủ bằng cách tấn công vào tính cách của bạn.

Ví dụ bạn chia sẻ với cha rằng đang có kế hoạch quay lại trường học để theo đuổi một hướng đi mới trong sự nghiệp. Thay vì tìm hiểu thêm hay thể hiện sự quan tâm, ông nổi giận và nói "Tại sao con lại làm vậy!? Thật ích kỷ. Con có biết học phí trường đó đắt thế nào không? Bố không nuôi con để trở thành người như thế này".

Trong tình huống này, thay vì phản đối quan điểm một cách tôn trọng, người cha đã biến sự bất đồng thành cuộc tấn công cá nhân, khiến bạn cảm thấy xấu hổ và bị phán xét. Đây không còn là bất đồng ý kiến, mà là phủ nhận con người bạn chỉ vì bạn chọn khác họ.

Một người giao tiếp lành mạnh có thể không đồng tình, nhưng vẫn thể hiện sự tôn trọng, ví dụ "Bố bất ngờ với quyết định này, nhưng bố muốn nghe thêm. Con đã tính đến chuyện học phí và chăm sóc lũ trẻ chưa?".

Nhật Minh (Theo Psychology Today)