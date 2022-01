3 công an bị kỷ luật vì liên quan việc người dân treo cổ tử vong

Lai ChâuDo có người dân treo cổ tử vong tại trụ sở, Phó công an huyện cùng 2 cấp dưới bị kỷ luật cách chức và cảnh cáo.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Sìn Hồ ngày 26/1 ra quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Phương, Đội trưởng thuộc Công an huyện, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Chi bộ Cảnh sát điều tra nhiệm kỳ 2020-2022.

Ông Phương bị xác định thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; vi phạm rất nghiêm trọng quy trình, quy chế hoạt động điều tra gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Huyện ủy Sìn Hồ cũng cảnh cáo 2 cán bộ khác gồm ông Nguyễn Đức Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Công an huyện và Võ Minh Tùng, đảng viên Chi bộ Cảnh sát điều tra, Đảng bộ Công an huyện Sìn Hồ.

Ông Chiến bị cho thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện quy trình, quy chế hoạt động điều tra.

Ông Võ Minh Tùng bị xác định vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm rất nghiêm trọng quy trình, quy chế hoạt động điều tra.

Cả 3 người bị kỷ luật do khi điều tra một vụ án ma túy đã để một người dân treo cổ tự tử tại trụ sở công an huyện vào tháng 11/2021. Vụ việc sau đó được chuyển cho viện kiểm sát và Công an tỉnh Lai Châu xử lý.

