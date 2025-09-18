3 cảnh sát Mỹ bị bắn chết khi đang thực hiện lệnh bắt

Ba cảnh sát thiệt mạng và hai sĩ quan bị thương nặng trong một vụ xả súng tại vùng nông thôn bang đông bắc Pennsylvania.

Khoảng 14h ngày 17/9, tổng đài khẩn cấp 911 nhận được cuộc gọi về một vụ tấn công bạo lực tại hạt York, miền trung bang Pennsylvania. Cảnh sát ngay lập tức đến đường Haar ở thị trấn Spring Grove, nơi có nhiều trang trại nhỏ và đất nông nghiệp rộng lớn.

NBC News dẫn lời ba nguồn thạo tin cho biết các sĩ quan bị bắn trong lúc đang thực thi một lệnh bắt. Nghi phạm xả súng đã bị cảnh sát tiêu diệt. Hai sĩ quan sống sót bị thương nghiêm trọng nhưng đã qua cơn nguy kịch.

"Tôi thực sự không có lời nào để xoa dịu nỗi đau mà cộng đồng đã phải trải qua", đại tá Christopher Paris, cảnh sát trưởng bang Pennsylvania, nói.

Lực lượng phản ứng khẩn cấp có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở hạt York, bang Pennsylvania, ngày 17/9. Ảnh: USA Today

Nhân chứng Dave Miller cho biết anh đang lái xe về nhà thì buộc phải tấp vào lề để nhường đường cho cảnh sát và nghe thấy tiếng súng. "Tôi nhìn sang bên phải và thấy cảnh sát bên trong một kho thóc, trông như họ đang tìm kiếm ai đó", anh kể. "Và rồi tôi nghe thấy tiếng súng, có người nằm gục trên mặt đất".

Miller nghe thấy khoảng 30 tiếng súng nổ. "Tiếng súng cứ phát ra liên tục, nhiều hơn số tôi có thể đếm", anh nói.

Một cảnh sát bị bắn được chuyển khỏi hiện trường bằng trực thăng. Ảnh: USA Today

Giới chức chưa công bố chi tiết diễn biến sự việc. Theo Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, Cục Điều tra Liên bang (FBI) cùng với các đặc vụ từ Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các quan chức địa phương.

"Bạo lực chống lại lực lượng thực thi pháp luật là một tai họa cho xã hội và không bao giờ được dung thứ", bà Bondi viết trên mạng xã hội X.

Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro gửi lời chia buồn tới gia đình các cảnh sát. Ông gọi đây là "một ngày bi thảm, tàn khốc" đối với hạt York và toàn bang.

Gần 7 tháng trước, một sĩ quan cảnh sát khác ở hạt York, Andrew W. Duarte thuộc Lực lượng Tuần tra Tây York, cũng thiệt mạng khi đối phó với kẻ bắt cóc con tin tại bệnh viện.

Vũ Hoàng (Theo CNN, AFP, NBC News)