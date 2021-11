3 cách khơi dậy hứng thú và tương tác cho lớp học trực tuyến

Cô Lê Bảo Trân - Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng và có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục Anh ngữ với tư cách là giáo viên ESL, giảng viên đại học, chuyên gia ESL cho sinh viên quốc tế chia sẻ thông tin trên tại hội thảo trực tuyến do VUS tổ chức ngày 21/11, chủ đề "Làm thế nào để khơi dậy hứng thú của học viên trong lớp học trực tuyến sĩ số lớn?".

Sự kiện này nằm trong chuỗi hội thảo "Tối ưu hóa trải nghiệm dạy học trực tuyến" do Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) tổ chức miễn phí cho đối tượng giáo viên Anh ngữ khối công lập. Buổi hội thảo được dẫn dắt và chia sẻ bởi cô Lê Bảo Trân.

Tăng cường độ biểu đạt cảm xúc và theo sát học viên xuyên suốt quá trình học

Từ góc nhìn của người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, cô Trân cho biết bên cạnh một số giáo viên chủ động thích ứng thì vẫn còn nhiều thầy cô chưa tận dụng tốt các phương pháp nhằm tối ưu hóa trải nghiệm dạy học trực tuyến.

Học online có nghĩa là kết nối giữa thầy và trò luôn cách nhau một cái màn hình, nên việc gì cũng phải tăng cường độ (make over) hơn một chút. Đơn cử, giáo viên có thể biểu cảm gương mặt nhiều hơn, chỉ tay vào miệng (mouth point) và tai (ear cup) mỗi khi dạy phát âm hoặc muốn lắng nghe học sinh. Giáo viên cũng cần chú ý giao tiếp bằng ánh mắt và ngôn ngữ hình thể, tông giọng cần to và rõ ràng, truyền tải nhiều năng lượng tích cực.

Cô Trân nhấn mạnh: "Nhiệt tâm và cảm xúc của giáo viên chính là chìa khóa giúp cho học sinh đến gần với mình hơn. Biểu cảm và tông giọng của giáo viên sẽ quyết định cả bầu không khí của buổi học online đó". Điều này không chỉ giúp không khí dạy học vui hơn, học sinh có thể tập trung hơn, mà còn khiến các em hứng thú cùng thực hành theo hướng dẫn của giáo viên.

Tại hội thảo, người tham dự còn được giới thiệu mô hình "Think - Pair - Share". Theo đó, các giáo viên nên gửi các video, những tài liệu nền để học sinh xem trước ở nhà, chuẩn bị trước câu hỏi. Đến khi vào buổi học, các em có thể trao đổi với bạn học về những ý tưởng mà các em đã suy nghĩ được. Sau đó, các em sẽ sẵn sàng, tự tin hơn cho các hoạt động học tập nhóm và chia sẻ của bản thân.

"Giáo viên cần chú ý tăng cường tương tác cả trước - trong - sau mỗi buổi học. Gửi cho học sinh xem và chuẩn bị trước những nội dung trong buổi học để các em thoải mái, tự tin hơn và thêm phần tò mò với bài giảng. Qua đó, giáo viên vừa có thể giảm thời gian giới thiệu bài giảng mới vừa có thể khích lệ được sự tương tác của học sinh bằng cách đặt câu hỏi, giải đáp, khơi gợi suy nghĩ sâu hơn", cô Lê Bảo Trân chia sẻ.

Tận dụng công cụ nhằm tăng cường tương tác lớp học

Diễn giả còn giới thiệu thêm những công cụ mới, hỗ trợ tối ưu cho việc giảng dạy online. Điển hình như Edpuzzle cho phép giáo viên tạo, điều chỉnh và giao video về nhà cho học sinh cũng như chèn các câu hỏi xuyên suốt video; Mentimeter để thu thập ý kiến, tạo bình chọn, Padlet để giúp học sinh trình bày ý kiến về nội dung bài học hoặc có thể ứng dụng Quizizz, Kahoot! để tạo các hoạt động tương tác với học sinh bằng những câu hỏi trắc nghiệm.

Ngoài ra còn có nền tảng Nearpod - tích hợp nhiều ứng dụng nêu trên, giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị giáo án. Trên nền tảng này, giáo viên có thể chuẩn bị nhiều công cụ thống kê và hoạt động bổ trợ như tạo video, trắc nghiệm, điền từ vào chỗ trống, giải ô chữ, vẽ tranh, thi đua tính giờ...

Cô Trân cũng đề cập đến các chức năng có sẵn của nền tảng Zoom mà nhiều giáo viên có thể chưa tận dụng hết, như việc bật chế độ tập trung (focus mode) sẽ ẩn toàn bộ icon không liên quan đến bài giảng. Hay Canva - một ứng dụng quen thuộc giúp học sinh thực hiện các bài writing, bài tập trên lớp một cách sáng tạo với đầy đủ màu sắc, hình ảnh, video đa dạng.

Cuối buổi webinar, diễn giả này nhắn nhủ: "Cuối buổi học, thầy cô đừng quên tuyên dương những bài tập tốt và những nhân tố nổi bật của lớp học để tạo động lực và cảm ơn những nỗ lực của học sinh. Các em khác cũng vì thế được khích lệ, truyền cảm hứng từ bài của bạn".

Thế Đan

Lấy chuyển đổi số là trọng tâm phát triển, VUS là một trong những đơn vị tiên phong trong xu hướng Edtech tại Việt Nam. Chuỗi hội thảo "Tối ưu hóa trải nghiệm dạy học trực tuyến" là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy lộ trình số hóa trong giảng dạy và nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên trên cả nước. Qua đó VUS muốn tạo ra giá trị sẻ chia với cộng đồng từ chính những nỗ lực và kinh nghiệm của hệ thống khi ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, thích nghi với thời cuộc.

Buổi hội thảo tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 29/11 với chủ đề "Cách tổ chức giờ học ngữ pháp online vui nhộn" (How to make Grammar fun in online classes?) do cô Tôn Thiện Quỳnh Trâm - Quản lý chất lượng giảng dạy tại VUS Cộng Hoà - 25 năm kinh nghiệm trong ELT và cô Đinh Thị Thuỳ Trang - Quản lý chất lượng giảng dạy tại cơ sở VUS Hậu Giang chia sẻ.

Đăng ký tại đây.