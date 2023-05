3 bệnh viện Việt Nam được công nhận trung tâm chuẩn toàn cầu

Các bệnh viện Việt Đức, Quân đội 108 và Hồng Ngọc vừa được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) trao chứng nhận trung tâm đào tạo ngoại khoa chuẩn toàn cầu.

Để đạt được chứng chỉ này, 3 bệnh viện phải vượt qua các buổi sát hạch và đánh giá hồ sơ với những tiêu chí của Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh. Trước đó, đơn vị kiểm định này cũng có nhiều chuyến thăm, làm việc tại các bệnh viện Việt Đức, Quân đội 108 và Hồng Ngọc. Các tiêu chí đánh giá bao gồm cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực, khả năng đào tạo và phẫu thuật của từng bệnh viện.

Đại diện Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh và 3 bệnh viện tại buổi lễ trao chứng nhận. Ảnh: BVCC

Ông Salim Nazir, người đứng đầu bộ phận đảm bảo chất lượng Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh, cho biết đây là chương trình quan trọng, thực hiện lần đầu tiên tại Việt Nam. Việc đạt được chứng chỉ đào tạo phẫu thuật ngoại khoa là minh chứng cho nỗ lực, sự uy tín trong chất lượng chuyên môn và đội ngũ phẫu thuật viên đạt các tiêu chuẩn quốc tế của cả 3 đơn vị. Nó mở ra cơ hội để chuyển giao những kỹ thuật lớn, đặc biệt trong lĩnh vực sọ não, hàm mặt và nhi khoa của các nước tiên tiến vào Việt Nam.

"Dấu mốc này cũng giúp các bác sĩ của bệnh viện có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo quốc tế, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn các trung tâm tại Việt Nam. Ngoài ra, phía đối tác cũng sẽ gửi các bác sĩ trẻ sang Việt Nam để học hỏi, trao đổi trong lĩnh vực mà Việt Nam nhiều kinh nghiệm", ông Salim Nazir nói.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc nhận chứng chỉ từ Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh. Ảnh: BVCC

Ông Văn Tuấn Nhật - Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Hồng Ngọc, cho biết đây là sự kiện quan trọng không chỉ đối với các bệnh viện tuyến trung ương mà cả các bệnh viện tư nhân như Hồng Ngọc. "Hi vọng sự hợp tác trên mang lại cơ hội trao đổi tốt hơn giữa ngành y tế Việt Nam và Anh", ông Nhật nói.

Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (The Royal College of Surgeons of England) được thành lập hơn 200 năm trước. RCS trở thành một trong những trung tâm đào tạo ngoại khoa lâu đời trên thế giới và sở hữu đội ngũ gồm những chuyên gia hàng đầu, đạt các tiêu chuẩn toàn cầu về phẫu thuật ngoại khoa.

Hà Phượng