3 bé trai bị chặn đường đánh tới tấp

Quảng NgãiBa bé trai (7-8 tuổi) sau khi đến chơi ở hồ sinh thái đã bị người đàn ông chặn xe, cầm gậy đánh tới tấp.

Sự việc xảy ra lúc 13h30 hôm qua 21/12, trên đường Trần Quang Khải, khu đô thị Ngọc Bảo Viên, trung tâm thành phố Quảng Ngãi cũ.

Ba bé trai 7-8 tuổi chở nhau trên xe điện, khi tới gần một quán cà phê đã bị người đàn ông mặc áo đen, quần lửng đi xe máy đuổi theo, xô ngã xe, dùng gậy đánh tới tấp. Các bé tìm cách né nhưng ông ta vẫn đuổi theo.

Thấy các bé bị vết lằn và bầm tím ở chân, tay, đùi, cha mẹ đã đưa sự việc lên mạng xã hội, sau đó trình báo Công an phường Cẩm Thành.

Người nhà cho biết các bé đi chơi cùng nhau, trong đó có hai bé câu cá ở hồ sinh thái ở khu đô thị Ngọc Bảo Viên. "Các cháu không câu cá của nhà ông ấy, không hiểu sao lại bị đánh", mẹ của một cháu nói.

Công an phường Cẩm Thành đang xác minh sự việc.



Phạm Linh