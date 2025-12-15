'3 - 5 = 0', di chuyển que diêm nào để lật ngược tình thế?

Bạn từng nghĩ toán học căng thẳng? Không nha, hôm nay toán đáng yêu lắm vì nó được gói gọn trong… vài que diêm!

Nhìn vô cái phép tính "3 - 5 = 0" là biết ngay sai. Nhiệm vụ của bạn là di chuyển đúng 1 que diêm là có thể biến cú lừa này thành phép tính chuẩn chỉnh. Nghe thì dễ mà đố làm nhanh được đó nha!

Hãy thử nhìn kỹ biết đâu não bạn đang chuẩn bị bật "chế độ thiên tài bất đắc dĩ". Đừng cáu nếu chưa ra đáp án, vì câu này sinh ra là để xoắn não nhẹ nhàng, vui vẻ thôi. Ai giải được thì đúng chuẩn "best của lớp toán ngày xưa".

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

