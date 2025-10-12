3.000 người chạy bộ tiếp sức bệnh nhân ung thư

Hà NộiKhoảng 3.000 người gồm y bác sĩ, chuyên gia y tế, bệnh nhân tham gia giải chạy Hành trình tiếp sức gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư.

Chương trình do Bệnh viện K và Quỹ Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) tổ chức sáng 12/10, với đường chạy tại khu vực Hồ Tây ở ba cự ly 3 km, 5 km và 10 km.

Nữ điều dưỡng Vũ Hoàng Anh, 57 tuổi, ung thư vú đã điều trị được hơn 3 năm, có mặt từ sáng sớm để tham gia chạy. Chị cho biết hiện sức khỏe ổn định nên có kế hoạch tham gia nhiều giải chạy để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Theo chị, kết hợp chạy bộ đều đặn với chế độ dinh dưỡng khoa học, nghỉ ngơi hợp lý và tuân thủ điều trị sẽ giúp vượt qua bệnh tật dễ dàng hơn.

"Đối với tôi, ung thư không phải là điều đáng sợ mà chỉ là một thử thách để nỗ lực vượt qua và chiến thắng", nữ điều dưỡng nói.

Nhiều y bác sĩ tham gia chạy ủng hộ bệnh nhân ung thư. Ảnh: Mạnh Trần

Theo thống kê mới nhất của Globocan, mỗi năm Việt Nam ước tính có 180.480 ca mắc mới và 120.184 ca tử vong do ung thư. Năm 2022, Việt Nam ở vị trí thứ 90/185 quốc gia về tỷ suất mắc mới, tăng 9 bậc so với năm 2018. Về tỷ suất tử vong, Việt Nam xếp thứ 50/185, tăng 6 bậc.

Hơn 409.000 người Việt Nam đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh này. Trong đó, dẫn đầu là ung thư vú, ung thư gan, ung thư phổi, với tỷ lệ mắc mới và tử vong tăng theo từng năm. Bệnh nhân ung thư phải điều trị dài ngày, thuốc mới, kỹ thuật mới đều rất đắt tiền. Đây là gánh nặng với cả bệnh nhân, gia đình và xã hội.

Vì vậy, bệnh nhân ung thư cần được hỗ trợ về cả vật chất và tinh thần. Giáo sư Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho hay giải chạy là một hành trình thắp lên hy vọng, kết nối yêu thương và lan tỏa năng lượng tích cực đến bệnh nhân ung thư. So với lần đầu tổ chức năm ngoái, số vận động viên tham gia giải năm nay cao gấp đôi, tương ứng số tiền vận động được để ủng hộ bệnh nhân nghèo cũng tăng gần gấp đôi. Năm nay giải nhận được hơn 900 triệu đồng để tặng người bệnh nghèo, giúp họ yên tâm điều trị bệnh.

Bệnh viện K hiện có 3 cơ sở, là đầu ngành ung bướu ở miền Bắc, với tổng số 2.400 giường bệnh, gần 2.000 nhân viên y tế. Bệnh viện sẽ xây dựng cơ sở 4 để phát triển các kỹ thuật cao, như xạ trị proton tiên tiến nhất trên thế giới, nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh ung thư.

Giáo sư Lê Văn Quảng (thứ hai từ phải sang) tham gia giải chạy. Ảnh: Mạnh Trần

Lê Nga