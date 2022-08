Đồng NaiCả nước hiện có 3.000 mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nhiều mô hình giúp giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội.

Nội dung trên được thiếu tướng Lê Văn Tuyên, thứ trưởng Bộ Công an nói tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức tại TP Long Khánh, Đồng Nai, ngày 5/8.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyên phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Ảnh: Phước Tuấn

Theo ông Tuyên, Đồng Nai là một trong những tỉnh thành được xác định là "trọng điểm về tình hình an ninh trật tự" với số lượng án đứng thứ 3 của cả nước, chỉ sau TP HCM và Hà Nội. Ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an, người dân đã tích cực tham gia đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm, vận động người thân phạm tội ra đầu thú... Tại địa phương cũng có nhiều nhân tố tích cực, mô hình hay, tạo sự đoàn kết giữa lực lượng công an và quần chúng nhân dân.

Hiện cả nước có trên 3.000 mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài những mô hình hay, phát huy hiệu quả, vẫn còn nhiều mô hình bộc lộ hạn chế, ít sâu sát từ cấp uỷ, chính quyền địa phương. Nhiều nơi Ban chỉ đạo còn lơ là, cho rằng việc đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ của công an nên việc tập hợp, đoàn kết chưa chặt chẽ.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết hiện tình trạng mất an ninh, trật tự còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là các nguy cơ an ninh phi truyền thống như: năng lượng, thiên thai, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia... Do vậy, việc phát huy sức mạnh toàn dân là rất quan trọng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tặng giấy khen cho các cá nhân tham gia tích cực phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Phước Tuấn

Ngày 15/8/2005, tại lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, cố Thủ tướng Phan Văn Khải nói rằng từ 2005 sẽ lấy ngày 19/8 hằng năm là Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm cổ vũ và động viên toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Chính phủ yêu cầu các tổ chức, cấp chính quyền và đoàn thể quần chúng... phối hợp chặt với lực lượng công an để tạo bước phát triển mới trên mặt trận bảo vệ an ninh tổ quốc.

Phước Tuấn