3.000 cơ hội việc làm tại sân bay Long Thành

Đồng NaiHơn 3.000 vị trí làm việc tại sân bay Long Thành sẽ được giới thiệu trong ngày hội tuyển dụng 23/8, mở ra cơ hội cho lao động địa phương và sinh viên mới tốt nghiệp.

Ngày hội việc làm do UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức tại Công viên 3A, xã An Phước, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho sân bay Long Thành giai đoạn vận hành. Sự kiện có 8 gian hàng tư vấn, dự kiến thu hút khoảng 2.000 người, phần lớn là học sinh, sinh viên tại Đồng Nai và TP HCM.

Các vị trí việc làm được giới thiệu tại ngày hội gồm: kỹ sư vận hành, bảo trì thiết bị điện, điện tử - viễn thông, cơ khí - tự động hóa, hóa nghiệm... Giai đoạn đầu, sân bay dự kiến tạo khoảng 3.000 việc làm, riêng ACV có nhu cầu tuyển 1.400 vị trí. Ngoài ra, các hãng hàng không và doanh nghiệp dịch vụ mặt đất sẽ tuyển gần 1.500 lao động để phục vụ hoạt động khai thác.

Nhà ga hành khách của sân bay Long Thành đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Ảnh: Phước Tuấn

Bên cạnh tuyển dụng, chương trình còn có tọa đàm, diễn đàn hỗ trợ ứng viên và hoạt động hướng nghiệp do Học viện Hàng không Việt Nam thực hiện. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện giúp người lao động tiếp cận cơ hội việc làm chất lượng ngay tại địa phương, khi Long Thành trở thành một trong những trung tâm hàng không lớn nhất khu vực.

Ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV, cho biết ngày hội nằm trong kế hoạch chuẩn bị khai thác sân bay. "ACV xác định ưu tiên tuyển dụng người dân Đồng Nai, đặc biệt là các hộ đã hiến đất, ủng hộ dự án", ông nói.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, khi giai đoạn một đi vào hoạt động, sân bay Long Thành cần khoảng 14.000 lao động. Trước đó, Đồng Nai đã phê duyệt đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu hỗ trợ khoảng 4.800 lao động địa phương tìm việc làm trong và ngoài sân bay.

Dự án sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, tổng vốn gần 336.630 tỷ đồng, được xác định là công trình trọng điểm quốc gia. Thủ tướng đã yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khánh thành cảng hàng không quốc tế Long Thành vào ngày 19/12/2025.

Phước Tuấn