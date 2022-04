MỹBốn thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc 2NE1 gây "sốt" khi tái hợp trên sân khấu lễ hội âm nhạc Coachella với bản hit "I Am The Best".

Tại đêm nhạc ngày 16/4 (giờ địa phương), nhóm xuất hiện trên sân khấu sau màn trình diễn solo của CL. Ca sĩ hỏi khán giả "Các bạn đã sẵn sàng cho điều tuyệt vời nhất chưa?" và ba thành viên bước ra cùng giai điệu ca khúc I Am The Best. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm sau bảy năm, kể từ năm 2015.

Màn tái hợp của 2NE1 khiến khán giả có mặt tại Empire Polo Ground như vỡ òa, liên tục reo hò. Họ hát, nhảy trên nền nhạc sôi động của nhóm.

2NE1 diễn "I am the best" Trích đoạn màn trình diễn "I Am The Best" của 2NE1. Video: 88rising

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ trên toàn thế giới. Từ khóa 2NE1 lên top thịnh hành trên Twitter với triệu bài đăng, bình luận. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, đa phần khán giả bày tỏ bất ngờ và hạnh phúc khi các thành viên đứng chung sân khấu.

Tài khoản Chinaamrqt viết trên Twitter: "Sự trở lại của các nữ hoàng khiến toàn bộ khán giả ở lễ hội reo hò. Khi chứng kiến bốn mảnh ghép 2NE1 hát những giai điệu quen thuộc, tôi khóc vì sung sướng. Thật bõ công chờ đợi". Tài khoản Dyeary7for7 bình luận: "Cả thanh xuân như ùa về khi nghe bốn thành viên với tạo hình xưa cũ ấy, hát từng ca từ. Đến bây giờ vẫn chưa tin mọi chuyện là thật".

Trước đó, tại buổi họp báo khai mạc lễ hội âm nhạc, đại diện 88Rising thông báo: "Một bất ngờ lớn là cuộc tái hợp của nhóm nhạc nữ Kpop hàng đầu và được yêu thích nhất".

88Rising đăng tải khoảnh khắc bốn thành viên tại lễ hội âm nhạc và gọi đây là "lịch sử". Ảnh: 88Rising

2NE1 là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập bởi YG Entertainment vào năm 2009, gồm bốn thành viên CL, Bom, Dara, Minzy. Nhóm nổi tiếng thế giới với loạt tác phẩm như Go Away, Lonely, I Am The Best, I Love You, Come Back Home... Năm 2017, tạp chí Billboard xếp 2NE1 vào danh sách nhóm nhạc nữ Kpop số một của thập kỷ. Sau khi Bom vướng bê bối chất cấm năm 2014, nhóm ngừng hoạt động, các thành viên chuyển hướng solo. Tháng 11/2016, công ty thông báo nhóm tan rã. Họ phát hành đĩa đơn Goodbye vào tháng 1/2017 thay lời tạm biệt gửi tới người hâm mộ.

Coachella là lễ hội âm nhạc lớn nhất Bắc Mỹ, diễn ra tháng 4 hàng năm tại Empire Polo Ground ở thành phố Indio, bang California. Sự kiện năm nay đã bán hết vé từ nhiều tháng trước. Những ngôi sao tiêu biểu (headliner) trong chương trình như Billie Eilish, Harry Styles, Justin Bieber, Snoop Dogg...

Hiểu Nhân