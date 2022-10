29 người bị bắt sau vụ nổ súng ở Phú Quốc

Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt 29 nghi can tham gia vụ hỗn chiến bằng súng và mã tấu, do tranh giành đất, khiến 2 nạn nhân chết và 4 người bị thương nặng.

Sáng 28/10, Công an Kiên Giang cho biết vụ nổ súng xuất phát từ tranh chấp đất giữa nhóm Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, 35 tuổi, quê Cà Mau), Bùi Minh Trung (Trung Cà Mau, 46 tuổi) với nhóm thanh niên địa phương, trong đó có Khúc Văn Đoài (39 tuổi). Ngoài việc bắt 29 nghi can, nhà chức trách đã thu giữ hai khẩu súng (nghi có tính năng quân dụng), 19 viên đạn, một con dấu giả của ấp, ôtô... Hiện trường vụ nổ súng hôm 27/10. Ảnh: Dương Đông Trưa hôm qua, hơn 50 người trong nhóm Hai Lượng đi 8 ôtô (loại bán tải 7 chỗ và 16 chỗ) mang theo súng và mã tấu đến thửa đất của Đoài để giải quyết mâu thuẫn. Xô xát xảy ra, nhóm Hai Lượng đã bắn anh Phan Trọng Hải (24 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (26 tuổi) tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương. Camera an ninh gần đó ghi nhận có ít nhất 12 tiếng súng vang lên và nhóm Lượng còn xông vào căn biệt thự đang hoàn thiện tiếp tục tấn công các nạn nhân. Công an Kiên Giang tiếp tục làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Hai người bị bắn chết ở Phú Quốc Nhóm hung thủ tấn công các nạn nhân. Ngọc Tài - Huy Phong