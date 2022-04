29 dự án vào chung kết Sáng kiến Khoa học 2022

29 hồ sơ được sàng lọc bởi Ban giám khảo và nhận được nhiều bình chọn của độc giả tiếp tục bước vào vòng chung kết cuộc thi Sáng kiến Khoa học.

1. Dự án Trà định tâm Assamica

Dự án của tác giả Nguyễn Long Hoàng sử dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ, giúp giải stress, chống mất ngủ. Trà được phát triển từ nguồn dược liệu quý Crotalaria assamica, lần đầu tiên được nghiên cứu, trồng và thu hoạch theo tiêu chuẩn hữu cơ (organic standard) tại vùng núi cao Langbiang, Lâm Đồng.

2. Tảo hạt hoạt tính

Nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Kim Quy đang thực hiện nghiên cứu khoa học tại Phòng thí nghiệm Trọng điểm ĐHQG Công nghệ Xử lý Chất thải Bậc cao, Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP HCM.

Tảo hạt hoạt tính được hình thành bằng cách đồng nuôi cấy vi tảo chủng Chlorella và vi khuẩn (được phân tách từ bùn hoạt tính dùng trong xử lý nước thải). Sản phẩm được ứng dụng làm nguồn nguyên/nhiên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp, như xăng sinh học, nhựa sinh học, phân bón... sử dụng các hợp chất từ vi tảo như lipid (xăng sinh học), tinh bột (nhựa sinh học).

3. Sản phẩm lycopen và hệ nano lycopen từ quả gấc Việt Nam

Sản phẩm do nhóm tác giả Hồ Thị Oanh tại Viện Hóa học- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện. Nhóm nghiên cứu chiết tách lycopen từ quả gấc đã được cấp bằng Độc quyền Sáng chế năm 2021. Lycopen và nano lycopen được chế tạo từ nguồn hoạt chất tự nhiên - lycopen chiết từ quả gấc kết hợp với các phụ gia an toàn.

Chiết tách lycopen từ quả gấc. Ảnh: Nhóm nghiên cứu

4. Thiết bị ứng dụng cảm biến Kinect có khả năng nhận diện được khung xương giúp phát hiện sớm chứng vẹo cột sống

Dự án thuộc lĩnh vực Y sinh - Hóa sinh. Nhóm tác giả Nguyễn Đỗ Quỳnh Nguyên đã ứng dụng cảm biến Kinect có khả năng nhận diện được khung xương để đo và đưa ra số đo cụ thể góc của cột sống, từ đó đưa ra kết luận về tình trạng cột sống của người đo một cách chính xác. Thiết bị được nhóm phát triển trong 6 tháng và được giới thiệu là "có khả năng thay thế phương pháp chụp X-quang trong tương lai".

5. Deep Signature - Công nghệ chống hàng giả bằng blockchain

Sản phẩm của tác giả Nguyễn Đình Quân là hệ thống phần mềm hoạt động dựa trên thuật toán blockchain và đã được đăng ký độc quyền sáng chế tại Mỹ vào tháng 10/2021. Deep Signature giúp nhà sản xuất kích hoạt mã ID sản phẩm bất kỳ đại diện duy nhất cho sản phẩm đó bằng công nghệ blockchain để người tiêu dùng có thể xác thực nguồn gốc chính hãng của hàng hóa.

6. Tinh bột kháng tự nhiên - RS3 từ đậu

Sản phẩm của nhóm tác giả Quách Hồng Thái. Tinh bột kháng tự nhiên "Made in Vietnam" đã được thương mại hóa, bán trên thị trường, sử dụng như bữa ăn dinh dưỡng cho người và lợi khuẩn đường ruột cùng phát triển.

7. Ý tưởng xây dựng bản đồ tai biến kép trượt lở đến cấp xã tại Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Tác giả Lê Quang Dương có ý tưởng xây dựng bản đồ phân tầng màu theo nguy cơ diễn ra trượt lở đất, lũ quét, tai biến kép để dễ dàng giúp chính quyền địa phương và người dân thấy được mức độ nguy hiểm vào mùa mưa lớn kéo dài, tránh đến nơi nguy hiểm. Ý tưởng thuộc lĩnh vực Môi trường

8. Tấm vật liệu xây dựng tự làm mát

Sản phẩm thuộc Lĩnh vực Vật liệu mới được phát triển bởi nhóm 6 tác giả gồm nhà khoa học, các kỹ sư công nghệ thông tin, kỹ sư xây dựng, kỹ thuật điện tử trong thời gian khoảng hơn 3 năm. Tấm vật liệu xây dựng có khả năng duy trì các công trình xây dựng luôn luôn ở trạng thái dưới 30 độ, tức là ở ngưỡng cảm giác thoải mái của con người.

9. Thiết bị đo thân nhiệt thông minh cải tiến và hỗ trợ điểm danh từ xa

Tác giả Lê Đức Quốc ứng dụng công nghệ 4.0 phát triển sản phẩm. Trong quá trình sử dụng, có thể tự mở khóa cửa khi quét thẻ, tự gọi điện thoại khi có sự cố trên lớp học hay tự động gửi tin nhắn thông báo. Sản phẩm được mô tả giúp nhà trường và gia đình quản lý học sinh hiệu quả giữa đại dịch Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới.

10. Ý tưởng website hỗ trợ người dân tộc Mông ôn thi bằng lái xe máy chưa sử dụng được tiếng Việt

Tác giả Đoàn Thị Hà Giang đến từ trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú tỉnh Điện Biên đưa ra ý tưởng với ước mong giúp bà con dân tộc Mông nghe nói được tiếng phổ thông có thể thi được bằng lái xe máy. Người dùng chỉ cần sử dụng thiết bị đã kết nối Internet có thể tìm hiểu kiến thức về giao thông, nâng cao trình độ nhận thức khi tham gia giao thông.

11. Mắt kính - trợ lý ảo cho người khiếm thính, khiếm thị

Tác giả Mai Đặng Sơn Tùng mô tả ý tưởng sử dụng công nghệ cấy chip vào não, kết hợp cùng mắt kính đóng vai trò đôi mắt và đôi tai truyền hình ảnh và âm thanh vào chip. Chip sẽ giúp người khiếm thị, khiếm thính có được khả năng nghe, nhìn như người bình thường. Đây là sự kết hợp giữa công nghệ y sinh và kỹ thuật công nghệ cao.

12. Telemedicine khép kín hỗ trợ F0 từ xa giảm thiểu tử vong

Tác giả Nguyễn Hữu Đức Minh giới thiệu đội hỗ trợ y tế từ xa "telemedicine khép kín" gồm 21 bác sĩ là các giảng viên Đại học Y dược TP HCM và Cao đẳng Dược Sài Gòn , sinh viên Đại học Y dược TP HCM. "Telemedicine" có thể hỗ trợ từ xa qua điện thoại, để hỗ trợ F0 xử trí ban đầu giảm bớt quá tải cho trạm y tế trong bối cảnh đại dịch.

13. Artificial Intelligent Applications for Fault and Harmonic Analysis and Load Forecasting - Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo để phân tích sự cố và sóng hài cũng như dự đoán phụ tải trong hệ thống điện mặt trời

Tác giả Ngô Đăng Lưu mô tả thiết bị có một số tính năng như chẩn đoán và dự báo lỗi của các thiết bị (MBA...) thông qua phân tích tần số quét FRA; nghiên cứu dự báo phụ tải nguồn tái tạo; chẩn đoán và dự báo tấm pin mặt trời bị lỗi thông qua xử lý hình ảnh.

14. Vật dụng làm từ sả và khoai nước

Nhóm tác giả Phạm Thành Chung mô tả sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu rẻ, dễ trồng, kỹ thuật đơn giản. Lá sả khô có mùi thơm, giòn và cứng, đan kết hợp với cói, mây tạo thành các vật dụng có giá trị sử dụng cao như: khay, hộp, khung đèn, lót cốc, lót nồi, búi rửa bát, miếng lót cốc, chén, bát, nồi... Cuống khoai phơi khô nhẹ, mềm dùng đan sản phẩm như khay, hộp đựng.

15. Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới nanocomposite ZnO-SiO2 từ vỏ trấu và ứng dụng xử lý dư lượng dược phẩm và diệt vi khuẩn trong môi trường nước

Nhóm tác giả Trương Trang tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp là vỏ trấu để tạo ra vật liệu hấp phụ nanosilica. Sản phẩm được mô tả thân thiện với môi trường, được ứng dụng trong lĩnh vực môi trường và khoa học vật liệu. Vật liệu nanocomposite ZnO-SiO2 được sử dụng để hấp phụ loại bỏ các chất ô nhiễm như kháng sinh, thuốc nhuộm, thuốc giảm đau...

Xem tiếp tại đây

Như Quỳnh