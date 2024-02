29.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt dịp Tết

Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong 7 ngày nghỉ, 29.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, tăng hơn 21.000, tương đương 277% so với Tết Nguyên đán 2023.

Chiều 14/2, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết số người vi phạm nồng độ cồn chiếm 41,2% trong tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Các địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao gồm TP HCM trên 2.500 trường hợp, Hà Nội gần 1.200, Đồng Nai hơn 1.000, Bắc Giang 975, Nghệ An 886, Bình Phước 870.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn xuyên tết CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn xuyên Tết. Video: Huy Mạnh

Trong 7 ngày nghỉ, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 71.400 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 182 tỷ đồng; tạm giữ hơn 1.800 ôtô, hơn 34.000 xe máy. So với Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số xử phạt tăng 48.700 tăng 220%, tiền phạt tăng 131 tỷ đồng (tăng 260%).

Hơn 16.700 trường hợp bị xử lý do chạy quá tốc độ, tăng gần 7 lần so với năm ngoái. Cảnh sát cũng phát hiện 114 trường hợp lái xe dương tính với ma túy, trong đó Hà Nội 20 trường hợp, Đăk Lăk 17, Đồng Nai 10... Số phương tiện bị phát hiện chở quá số người quy định là 689 (chiếm 0,98% tổng số vi phạm).

Tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm rõ rệt về số người chết. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 541 vụ tai nạn, làm chết 214 người, bị thương 504 người. So với 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số người chết do tai nạn giao thông giảm 24,38%.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết Tết Nguyên đán 2024, Cục đã chỉ đạo lực lượng thường trực trên các tuyến giao thông trọng điểm để hỗ trợ, giúp đỡ người dân quê đón Tết và quay trở lại các thành phố lớn để làm việc, học tập. Hơn 230.000 lượt người được hỗ trợ nước uống, thức ăn và các nhu yếu phẩm khác. Công an tặng mũ bảo hiểm, phối hợp thay dầu xe miễn phí, giúp đỡ sửa xe, giúp đỡ người dân ốm đau trên đường di chuyển.

Đơn cử như đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã dùng xe CSGT mở đường đưa xe cấp cứu đến bệnh viện Nhi cấp cứu kịp thời một cháu nhỏ; Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 dẫn đường 10 km cho ôtô chở người bệnh bị xuất huyết nguy kịch đến viện; CSGT Phú Thọ kịp thời đưa người dân bị đột quỵ trên đường đến bệnh viện cấp cứu; CSGT Lâm Đồng đưa một sản phụ đang chuyển dạ trên chiếc xe bị hư hỏng giữa đèo đến bệnh viện an toàn...

Sơn Hà - Gia Chính