28Unique đẩy mạnh sản xuất podcast đa lĩnh vực

28Unique phát triển hệ sinh thái podcast đa lĩnh vực, hợp tác với nhiều đối tác và triển khai nội dung trên đa nền tảng số.

Là thành viên công ty 28 Entertainment (Theanh28 trước đây), 28Unique từng bước tạo dấu ấn ở mảng podcast trong nước. Trước kia, hệ sinh thái 28 gắn chặt các Fanpage triệu lượt theo dõi, nay thể hiện tầm nhìn dài hơi bằng cách sản xuất nội dung gốc, đa lĩnh vực, chú trọng chất lượng.

Trong một năm, đơn vị phát hành hơn 100 tập podcast, trải dài từ giải trí, công nghệ, du lịch đến phong cách sống, hút hàng trăm triệu lượt xem cùng hàng triệu lượt tương tác. Theo đại diện công ty: "Định hướng 'ít nhưng tinh' thay thế chiến lược chạy đua số lượng, phần nào giúp 28Unique được công chúng và giới chuyên môn ghi nhận".

Để quảng bá podcast, 28Unique tận dụng sức mạnh cộng đồng từ TikTok, YouTube - nền tảng họ đang có hàng triệu người theo dõi, đồng thời hoạt động mạnh trên Fanpage cùng tên, hiện ghi nhận 1,3 triệu lượt thích và 1,4 lượt người theo dõi. Nơi đây cập nhật liên tục các tập mới, hậu trường sản xuất, tương tác khán giả và lan tỏa thông điệp tích cực từ loạt dự án.

"Sự cộng hưởng từ đa nền tảng góp phần giúp chuỗi sản phẩm nhanh chóng lọt danh sách thịnh hành, tạo hiệu ứng lan truyền tốt", người đại diện nói.

Bên cạnh podcast về thể thao, chính luận hay tài chính, họ khai thác sâu loạt chủ đề gần gũi, đời thường như Sau giờ làm, Con thương ba mẹ, Tâm sự dao kéo, Đến thăm sếp Tech... Mỗi chương trình giữ được nét riêng nhưng hướng đến tiêu chí chung là chạm cảm xúc người nghe.

Đơn cử trong series Con thương ba mẹ, khách mời là phụ huynh hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, có sự nghiệp thành công, cân bằng tốt cuộc sống gia đình. Kịch bản đề cập tình cảm cha mẹ, con cái và quan điểm nuôi dạy con, gắn kết tất cả thành viên.

Series Đến thăm sếp Tech có màu sắc khác biệt, xoay quanh những buổi gặp gỡ, tham quan văn phòng, nhà máy của các công ty công nghệ, hãng điện tử, startup trong lĩnh vực số... Loạt bài học khởi nghiệp giúp người trẻ có thêm kiến thức, kinh nghiệm.

Không chỉ sản xuất nội dung, đội ngũ 28Unique còn chủ động mở rộng hợp tác với nhiều đối tác có tiếng, ra mắt loạt chương trình và gia tăng ảnh hưởng thương hiệu trên thị trường.

"Chúng tôi vừa chú trọng phong cách sản xuất hình ảnh và âm thanh đạt chuẩn radio, vừa chọn kỹ lưỡng đối tác để mở rộng nội dung", người đại diện cho hay.

Năm 2024, đơn vị là đối tác truyền thông của The Moneyverse, do VTV sản xuất nhằm nâng cao nhận thức về tài chính cho giới trẻ. Tiếp đó, họ bắt tay LaLiga Việt Nam sản xuất series Chuyện to nhỏ từ sân cỏ - podcast về bóng đá Tây Ban Nha có lối dẫn, kể chuyện gần gũi.

Bối cảnh sản xuất podcast "Cà phê Nhân Dân".

Năm nay, 28Unique và báo Nhân Dân hợp tác sản xuất series Cà phê Nhân Dân. Đại diện đôi bên cho biết sự kết hợp này thể hiện tầm nhìn chiến lược: đưa giá trị cốt lõi của báo chí chính luận đến gần khán giả trẻ - nhóm chiếm ưu thế trong cộng đồng tiêu thụ nội dung số.

Trong bối cảnh thị trường truyền thông số ngày càng bão hòa, đơn vị chọn mô hình phát triển nội dung gốc, đa kênh, đa lĩnh vực, đề cao yếu tố chỉn chu và giàu giá trị. "Thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng dẫn đầu chất lượng và số lượng trong lĩnh vực sản xuất podcast, phụng sự độc giả", đại diện 28Unique nói thêm.

Đông Vệ