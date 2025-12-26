28 xã, phường của Đà Nẵng đang thiếu 170 cán bộ, công chức

Chính quyền Đà Nẵng yêu cầu hoàn tất điều chuyển công chức cấp xã trước ngày 30/12 nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu hụt nhân sự cục bộ tại nhiều địa phương.

UBND TP Đà Nẵng cho biết toàn thành phố hiện có 28 xã, phường thiếu 170 cán bộ, công chức so với định mức. Áp lực lớn nhất tập trung tại phường Hòa Khánh với 20 chỉ tiêu còn trống; tiếp đến là phường Liên Chiểu và xã Tân Hiệp, cùng thiếu 19 người.

Để khắc phục, thành phố yêu cầu các địa phương có nhân sự dôi dư chủ động phối hợp với đơn vị đang thiếu hụt trong cùng địa bàn hoặc khu vực lân cận để thực hiện điều chuyển. Mỗi đơn vị thuộc diện này phải điều chuyển ít nhất 1-2 nhân sự, thời hạn làm việc 12 tháng; các địa phương được đề xuất vị trí phù hợp với nhu cầu thực tế của nơi tiếp nhận.

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Thời gian qua, do thiếu nhân sự, 6 sở, ngành của thành phố đã phải tăng cường hơn 300 cán bộ, viên chức xuống hỗ trợ trực tiếp cho các xã, phường để duy trì hoạt động hành chính.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu toàn bộ việc điều chuyển phải hoàn tất trước ngày 30/12. Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thành ủy và UBND thành phố về kết quả thực hiện; Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc và tham mưu báo cáo tổng thể.

Nguyễn Đông