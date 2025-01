28 tỉnh thành rét dưới 10 độ C

Ngày thứ ba chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, 25 tỉnh thành miền Bắc và ba tỉnh Bắc Trung Bộ ghi nhận nhiệt độ dưới 10 độ C, ba tỉnh vẫn còn băng giá.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng nay tất cả 25 tỉnh thành miền Bắc rét dưới 10 độ C. Thấp nhất là Trùng Khánh (Cao Bằng), Đồng Văn (Hà Giang) xuống 0 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu), Bắc Hà (Lào Cai), Ngân Sơn (Bắc Kạn), Nguyên Bình (Cao Bằng), Đình Lập (Lạng Sơn) dưới 3 độ C.

Băng vẫn duy trì ở một số đỉnh núi cao như Tà Xùa (Yên Bái), Lảo Thẩn (Lào Cai), Phia Oắc (Nguyên Bình). Các khu vực vùng núi và trung du khác nhiệt độ thấp nhất phổ biến 4-7 độ C.

Băng giá ở Tà Xùa chiều 11/1. Ảnh: Giàng Hạnh Phúc

Tại Hà Nội, trạm Hà Đông ghi nhận 8 độ C; Hoài Đức, Sơn Tây khoảng 10 độ, Láng hơn 12 độ.

Ba tỉnh Bắc Trung Bộ cũng ghi nhận nhiệt độ dưới 10 gồm: Bái Thượng, Hồi Xuân, Yên Định, Như Xuân của tỉnh Thanh Hóa; Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tây Hiếu, Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An và Hương Sơn của tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, Tây Hiếu rét nhất 6 độ C.

Đây là đợt rét nhất từ đầu mùa đông năm 2024-2025. Tới 8-9h sáng, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần, cao nhất hôm nay ở Hà Nội khoảng 20, Sa Pa (Lào Cai) 12 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ngày và đêm nay miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục chìm sâu trong giá rét do không khí lạnh hoạt động mạnh. Nhiệt độ một số khu vực núi cao dưới 3 độ, trung du và miền núi 6-9 độ, đồng bằng 9-12 độ C. Nhiều đỉnh núi khả năng xuất hiện băng và sương muối.

Miền Bắc đang bước vào chính đông. Tần suất và cường độ của các đợt không khí lạnh dự báo gia tăng từ khoảng giữa tháng 1/2025.

Gia Chính