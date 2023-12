28 tỉnh thành chìm sâu trong giá rét dưới 10 độ C

Sáng nay, 25 tỉnh thành miền Bắc và 3 tỉnh Bắc Trung Bộ rét dưới 10 độ C, trong đó 3 trạm đo Sơn Tây, Hoài Đức, Hà Đông của Hà Nội chỉ 7-8 độ C.

Bước sang ngày thứ bảy của đợt rét đậm, rét hại, sáng nay 25 tỉnh thành miền Bắc đồng loạt xuống dưới 10 độ C do chìm sâu trong khối không khí lạnh mạnh tăng cường từ ngày 19/12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lần đầu tiên trong mùa đông 2023-2024 Hà Nội rét dưới 10 độ C. Cụ thể, trạm Sơn Tây 7 độ, Hoài Đức, Hà Đông hơn 8 độ, Láng 11 độ C.

Các tỉnh đồng bằng phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-7 độ C. Thấp nhất vẫn là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xấp xỉ 0 độ, tăng so với hôm qua 2 độ C. Các điểm cao khác như Tuyên Quang 1 độ, Mộc Châu (Sơn La) gần 3 độ và Sa Pa (Lào Cai) gần 4 độ C.

Băng giá xuất hiện ở độ cao 2.300 m Fansipan, ngày 22/12. Ảnh: L.H

Bắc miền Trung hôm nay nhiệt độ xuống thấp nhất từ đầu đông. Ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh phổ biến 8-12 độ, trong đó thấp nhất Quỳ Châu (Nghệ An) 6 độ C. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 12-14 độ C.

Các tỉnh thành ở phía nam đèo Hải Vân vốn chịu tác động ít hơn của không khí lạnh song sáng nay nhiệt độ cũng xuống thấp, phổ biến 17-20 độ C. Trong đó Tam Kỳ (Quảng Nam) 16 độ, Đà Nẵng 17 độ C.

Từ sau 9h, nền nhiệt miền Bắc và Trung tăng dần. Miền Bắc tràn ngập nắng, dự báo Hà Nội cao nhất hôm nay 20 độ, Sa Pa 11 độ. Riêng khu vực từ Đà Nẵng trở vào có mưa nên tăng cảm giác giá lạnh.

Không khí lạnh mạnh tràn về từ ngày 16/12, được tăng cường vào ngày 19/12 khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ chìm sâu trong giá rét. Sáng qua, Mẫu Sơn xuống âm 2 độ C, một số điểm đã có băng giá như đỉnh La Pán Tẩn ở Mù Cang Chải (Yên Bái), Fansipan (Lào Cai).

Cơ quan khí tượng dự báo đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 25/12. Đêm Giáng sinh, trời rét dưới 13 độ C.

Gia Chính