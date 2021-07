28 người Phú Yên, 3 người Nghệ An nghi Covid-19

Sở Y tế Phú Yên chiều 1/7 phát hiện 28 người dương tính nCoV, nâng tổng số ca nhiễm lên 178. Nghệ An cũng ghi nhận thêm 3 ca, đều chưa được Bộ Y tế định mã số bệnh nhân, xem như nghi nhiễm.

Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, cho biết những ca nhiễm mới gồm 26 người ở TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Tây Hòa mỗi nơi một ca. Ngành y tế xác định 306 F1, 989 F2.

Khu cách ly tập trung liên quan tới các ca nhiễm ở TP Tuy Hòa. Ảnh: Minh An.

Bộ Y tế đã thành lập tổ hỗ trợ Phú Yên chống dịch, gồm 18 thành viên do ông Đỗ Thái Hùng, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang dẫn đầu.

Từ 24/6 tới nay, Phú Yên ghi nhận 178 người dương tính, gồm TP Tuy Hòa (133 ca), thị xã Đông Hòa (7 ca), huyện Sơn Hòa (32 ca), huyện Sông Hinh (3 ca), huyện Tuy An (2 ca), huyện Tây Hòa (1 ca). Bộ Y tế đã công bố 111 ca.

Tỉnh đã giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 27/6 đến khi có thông báo mới.

Tại Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ghi nhận 3 ca nghi nhiễm. Trong đó, bé trai một tuần tuổi, trú xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, mẹ được xác định mắc Covid-19 hai ngày trước, hôm nay dương tính nCoV. Hai ngày trước, người đàn ông 33 tuổi, trú xã Hưng Chính (TP Vinh) buôn bán ở chợ đầu mối Vinh (một trong ba ổ dịch lớn ở Nghệ An hiện nay) từng đưa vợ đi đẻ tại khoa sản Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, được công bố mắc Covid-19.

Cùng ngày, sản phụ 33 tuổi (mẹ của bé 7 ngày tuổi) ở cùng khoa sản, là F1 của người đàn ông nói trên, cũng dương tính.

Ca thứ 2 là nam, 37 tuổi, trú phường Vinh Tân, thành phố Vinh, buôn bán ở chợ đầu mối, chồng của một ca đã công bố từ trước.

Ca thứ 3, là nữ, 71 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh, thủ quỹ hợp tác xã, F1 được cách ly tại một khách sạn trên đường Mai Hắc Đế, thành phố Vinh.

Ngoài ra, huyện Quế Phong cũng phát hiện một ca tái dương tính. Là nam công nhân 32 tuổi từ Bắc Giang trở về địa phương, cách ly ngày 23/6.

Như vậy, từ 13/6 tới nay, toàn tỉnh ghi nhận 105 ca nhiễm và nghi nhiễm. Nhiều nhất là TP Vinh với 68 ca, huyện Diễn Chau 15 ca, Quỳ Hợp 5 ca, Nam Đàn 4 ca, Nghi Lộc 4 ca,..

Tiệm bánh mì ở Nghệ An giữ khoảng cách khi bán cho khách mang về. Ảnh: Nguyễn Hải.

CDC tỉnh Nghệ An tối 1/7 cho hay, kết quả chiến dịch tổng lực truy vết diện rộng chợ đầu mối Vinh, tính từ ngày 30/6 đến hôm nay, đã tìm được thêm 421 người. Cộng dồn số người buôn bán, qua lại khu chợ này từ 1/6 đến 23/6 lên tới 6.655 người.

Dự kiến tối nay và ngày mai, ngành y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên 6.000 người liên quan tới chợ đầu mối, trong chiến dịch "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tìm người hai ngày qua. Những người trú ở 25 phường xã thuộc TP Vinh.

Tới nay, ổ dịch chợ đầu mối Vinh đã ghi nhận 15 ca dương tính nCoV (đều đã công bố trong những ngày qua).

TP Vinh áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 19/6.

Xuân Ngọc - Nguyễn Hải