28 giờ tìm kiếm bé trai bị bắt cóc

Bắc NinhViệc bé trai hai tuổi mất tích tại công viên đông người được xác định là vụ bắt cóc trẻ em, cơ quan công an huy động ngay hàng trăm chiến sĩ vào cuộc.

Chiều tối 21/8, thông tin anh Nguyễn Văn Hưng, 37 tuổi, không tìm thấy con trai hai tuổi khi đưa bé đến khu vui chơi thiếu nhi ở công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh được trình báo cơ quan công an địa phương.

Thông báo truy tìm đứa trẻ ngay sau đó được phát trên loa truyền thanh của tất cả tổ dân phố trên địa bàn. Nhiều lực lượng công an tại Bắc Ninh vào cuộc, huy động cả chó nghiệp lần theo dấu vết bé trai song không thu được kết quả.

Thu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Huy Mạnh.

Hình ảnh từ camera an ninh tại khu vui chơi dù mờ nhạt nhưng đủ cho thấy có một phụ nữ đã tiếp cận đứa trẻ. Việc hiện trường không dấu vết và người phụ nữ "biến mất" rất nhanh khỏi khu vui chơi khiến cảnh sát nhận định đây là người thông thuộc địa bàn, có sự chuẩn bị trước khi ra tay.

Hàng trăm mối quan hệ bạn bè, người thân của vợ chồng anh Hưng được cơ quan công an rà soát song không có manh mối. Gia đình không mâu thuẫn với ai. Các phương án bắt cóc do trả thù hoặc tống tiền cũng dần được loại bỏ. Ban chuyên án nhận định định đây là vụ bắt cóc "với nhiều điểm bất thường" khi ngang nhiên diễn ra giữa ban ngày.

Gần 200 cán bộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh được huy động rà soát camera an ninh dọc đường trên địa bàn. Sự việc gây "dậy sóng" trên mạng xã hội khi thông tin gia đình anh Hưng nhờ tìm kiếm bé trai mất tích được hàng triệu lượt chia sẻ. Ban chuyên án lập riêng một tổ công tác xác minh các nguồn tin của quần chúng.

Hình ảnh Thu đi xe máy chở đứa trẻ được cảnh sát ghi nhận qua camera. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 22/8, trong dữ liệu từ hàng trăm camera an ninh trên đường phố, trinh sát chú ý đến hình ảnh phụ nữ đi xe máy biển Tuyên Quang đèo theo một đứa trẻ nên tập trung điều tra. Dáng vẻ của người này giống người phụ nữ tiếp cận con anh Hưng ở công viên.

Theo dõi lộ trình di chuyển của cô ta do camera ghi lại, cảnh sát phát hiện điểm dừng cuối cùng gần khu nhà trọ ở phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh. Một mũi trinh sát lập tức được huy động dò tìm quanh khu vực này. Nghi vấn đổ dồn vào người phụ nữ thuê nhà trọ xưng danh là Hoa, từ nơi khác đến Bắc Ninh làm công nhân.

Một phụ nữ sống trong xóm trọ cho hay Hoa tên thật là Nguyễn Thị Thu, sống một mình. Một tháng nay, Thu nghỉ việc và thường ở nhà. Khoảng 18h ngày 21/8, chị thấy trong phòng Thu có một bé trai và được giải thích đây là con trai ở quê mới đón về. Nhìn cách Thu chăm sóc bé, chị không nghi ngờ gì vì từng nghe cô ta kể có một đứa con trai. Sáng hôm sau, gặp lại chị, Thu nói sẽ đưa đứa bé trở về quê.

Nghi vấn Hoa liên quan việc mất tích của con anh Hưng, cảnh sát đến kiểm tra phòng trọ của Thu song chị ta đã rời đi. Trong nhà trọ còn lại bộ quần áo của trẻ em có in hình chuột Micky. Nhận diện ngay sau đó, vợ anh Hưng xác nhận đây là bộ quần áo con trai mặc khi đi học trong ngày 21/8.

Xác định Thu là nghi phạm số một, Công an Bắc Ninh cử một tổ công tác tới huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, nơi Thu đăng ký tạm trú để bao vây. Bé trai được phát hiện đang ở đây, trong bộ quần áo khác. 21h30 ngày 22/8, Thu bị bắt khi đang ngủ cùng đứa trẻ.

Phòng trọ của Thu bị niêm phong để phục vụ điều tra. Ảnh: Phạm Dự.

Lời khai đầu tiên khi bị bắt, Thu cho hay trong thời gian yêu anh Đặng Văn Bằng trú huyện Yên Sơn, Tuyên Quang có mang bầu. Thu sau đó sống xa anh Bằng và bị sảy thai. Giờ muốn quay về, Thu nảy sinh ý định bắt cóc một bé trai, đưa về nói dối với gia đình anh Bằng đây là con chung để được đồng ý cho cưới.

Tuy nhiên, khi bị di lý về Công an Bắc Ninh ngay trong đêm, nghi phạm đã thay đổi lời khai. Theo đó, Thu quê ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, từng lấy chồng và có một con nhưng sống ly thân. Trong thời gian rời quê đi làm ăn, chị quen anh Bằng.

Thu giấu chuyện từng lập gia đình và tháng 3/2017 hai người tổ chức đám cưới, sống tại nhà Bằng. Tháng 3/2018, anh Bằng biết quá khứ của Thu nên yêu cầu về Cao Bằng giải quyết ly hôn. Lúc này, Thu đang mang thai. Con chết khi mới một tháng tuổi, Thu giấu kín với anh Bằng. Cho rằng muốn quay lại sau thời gian dài sống xa nhau cần có đứa con làm cầu nối, Thu nảy sinh ý định bắt bé trai có độ tuổi tương tự để mang về nói dối.

Sau hai ngày đến rình ở công viên, gần 18h ngày 21/8, cô ta phát hiện con anh Hưng đang chơi một mình nên nhanh chóng tiếp cận, bắt cóc. Thu chở bé về nhà trọ của mình, đi mua đồ ăn, quần áo và tắm rửa. Sáng 22/8, nghi phạm chở đứa trẻ hai tuổi về huyện Yên Sơn, Tuyên Quang gặp Bằng và nói đây là con chung. Anh Bằng không tin, khuyên nếu không đúng thì nên mang trả đứa bé về cho gia đình.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ Thu để điều tra hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Anh Bằng bước đầu được xác định không liên quan vụ án.

Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho hay vụ án được phá sau 28 tiếng, con tin được giải cứu an toàn do có sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của nhân dân khi cung cấp thông tin có giá trị.

Phạm Dự