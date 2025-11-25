28 đội thi toàn quốc vào vòng loại UAV Cup PV Gas 2025

28 đội thi từ các trường đại học, học viện trên toàn quốc sẽ bước vào vòng loại cuộc thi “UAV Cup PV Gas 2025: Vùng trời quê hương” tại Hà Nội, từ ngày 3/12.

Lịch trình thi đấu như sau: các đội sẽ đến Hà Nội và nhận mặt bằng tập luyện vào ngày 2/12. Từ ngày 3 đến 5/12, lễ khai mạc cùng các trận đấu vòng bảng. Ngày 6/12, thí sinh bước vào vòng Tứ kết vào đấu trận Bán kết, Chung kết, tham gia Lễ Bế mạc, trao giải vào ngày 7/12.

Vòng loại diễn ra tại Sân vận động C500 (Học viện An ninh Nhân dân, Hà Nội). 28 đội thi được chia thành các bảng đấu, thi vòng tròn tính điểm trong cùng một sân thi chuẩn hóa. Mỗi bảng gồm bốn đội thi, đảm bảo cơ hội đối đầu công bằng. 7 đội thi có thành tích cao nhất các bảng đấu và một đội thi về nhì có điểm cao nhất toàn bảng đấu sẽ giành quyền bước vào vòng trong, nơi các mô hình UAV tranh tài trực tiếp để giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Trước đó, 28 đội thi đã vượt qua hai vòng đánh giá khắt khe từ thẩm định hồ sơ đến thẩm định kỹ thuật để bước vào vòng loại. Theo ban giám khảo, các thí sinh đã thể hiện được năng lực thiết kế - chế tạo, sự sáng tạo trong ứng dụng UAV, cùng tinh thần nghiên cứu khoa học và kỹ năng làm việc nhóm nổi bật. Danh sách này không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn, mà còn thể hiện sự lan tỏa sâu rộng của cuộc thi tới cộng đồng sinh viên ngành kỹ thuật - công nghệ trên toàn quốc.

Phối cảnh sân thi đấu cuộc thi sáng tạo UAV Cup PV Gas 2025. Ảnh: UAV Cup PV Gas 2025

Đại diện ban tổ chức chia sẻ, bên cạnh mục tiêu tạo sân chơi, UAV Cup PV Gas 2025 còn đóng vai trò là cầu nối giữa cộng đồng sinh viên kỹ thuật với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và hệ sinh thái công nghệ.

Xuyên suốt thời gian diễn ra, cuộc thi có sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam - PV Gas với vai trò là nhà đồng tổ chức. "Sự hỗ trợ của PV Gas thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy khoa học công nghệ, nuôi dưỡng tài năng trẻ và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp năng lượng trong tương lai", vị đại diện nói.

(Nguồn: UAV Cup PV Gas)