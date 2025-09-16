270 triệu cải tạo căn hộ theo phong cách Scandinavian kết hợp Wabi-sabi

Căn hộ có diện tích 86 m2 tọa lạc tại một tòa chung ở Hà Nội, thuộc sở hữu của nữ gia chủ sinh năm 1995.
Không gian sống được thiết kế lại là sự kết hợp giữa phong cách Scandinavian hiện đại, sáng sủa và Wabi-sabi giản dị, mộc mạc. Nội thất sử dụng chủ yếu là gỗ với gam màu sáng.
Cách bố trí tối giản nhưng đầy dụng ý giúp căn hộ luôn thông thoáng, ngăn nắp. Những đường cong bo tròn và ánh sáng nhẹ nhàng mang đến cảm giác an yên, đúng với tinh thần "đủ đầy trong sự thiếu khuyết" của Wabi-sabi. Công trình được hoàn thiện với chi phí 270 triệu đồng.
Không gian phòng khách và bếp bố trí liên thông, sử dụng màu gỗ kết hợp xanh pastel.
Kệ tivi và mảng ốp sau được thiết kế bo cong, kết hợp vật liệu gỗ và mây tre. Hệ kệ trang trí gắn liền tường, bố trí lệch sang phải với ba tầng để đồ.
Ghế sofa bố trí sát tường, kết hợp bàn trà đôi chân tròn và nan gỗ tạo hình, giữ đúng tinh thần Scandinavian pha chút Wabi-sabi mộc mạc.
Tranh tròn treo tường tích hợp đèn viền hắt sáng gián tiếp, tăng chiều sâu cho không gian tiếp khách.
Hệ tủ bếp thiết kế đối xứng, sử dụng tông trắng cho phần trên và xanh pastel ở phần dưới, tạo sự phân tách nhẹ nhàng. Tường bếp ốp kính cường lực xanh nhạt vừa tăng độ sáng vừa dễ lau chùi trong quá trình sử dụng.
Bàn ăn đặt giữa không gian trung tâm, kết nối trực tiếp khu bếp và lối vào phòng ngủ. Mảng tường sau bàn ăn được tạo hình bằng khung gỗ uốn lượn, đóng vai trò như điểm nhấn thị giác.
Khung vòm dẫn vào phòng ngủ tạo sự mềm mại và đồng nhất ngôn ngữ thiết kế xuyên suốt căn hộ.
Tủ giày cao kịch trần kết hợp tủ trang trí ở lối vào. Các đường bo cong ở góc tủ giúp hạn chế va chạm, đồng thời tạo liên kết hình khối với tổng thể căn hộ. Khoảng hở ở giữa tích hợp đèn hắt và kệ trưng bày.
Gương đứng viền gỗ được treo đối diện giúp mở rộng chiều sâu không gian, đồng thời thuận tiện cho việc chỉnh trang trước khi ra ngoài.
Phòng ngủ master dùng bảng màu trung tính. Giường được thiết kế giật cấp liền khối với bục ngồi cạnh cửa sổ, tận dụng làm nơi đọc sách hoặc chơi đùa. Hệ bục tích hợp các ngăn kéo lưu trữ phía dưới, tăng công năng cho không gian nhỏ.
Tủ quần với thiết kế kết hợp cánh phủ nan mây tự nhiên và khung viền gỗ uốn cong. Tay nắm gỗ chạm khắc thủ công gợi cảm hứng cổ điển.
Bên phải là hệ kệ mở ốp gỗ, bố trí dọc theo chiều cao tủ, tích hợp đèn LED hắt sáng giúp làm nổi bật các vật dụng trưng bày như túi xách, đồ lưu niệm.
Phòng ngủ phụ được bố trí tối giản, ưu tiên cảm giác thư giãn và thoáng sáng. Giường ngủ thấp với phần đầu giường bo cong phối nan mây.
Tủ quần áo cánh lùa, phủ sơn xanh pastel kết hợp khung viền trắng.
Phòng ngủ phụ này còn được sử dụng như phòng làm việc, có bàn đôi hướng ra cửa sổ. Hệ kệ sách treo bo cong theo đường viền cửa sổ, tăng tính đồng nhất trong thiết kế.
Phòng ngủ còn lại trong căn hộ được thiết kế tối giản với tông màu trắng.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế, thi công: May Concept