270 triệu cải tạo căn hộ theo phong cách Scandinavian kết hợp Wabi-sabi

Căn hộ có diện tích 86 m2 tọa lạc tại một tòa chung ở Hà Nội, thuộc sở hữu của nữ gia chủ sinh năm 1995.

Không gian sống được thiết kế lại là sự kết hợp giữa phong cách Scandinavian hiện đại, sáng sủa và Wabi-sabi giản dị, mộc mạc. Nội thất sử dụng chủ yếu là gỗ với gam màu sáng.

Cách bố trí tối giản nhưng đầy dụng ý giúp căn hộ luôn thông thoáng, ngăn nắp. Những đường cong bo tròn và ánh sáng nhẹ nhàng mang đến cảm giác an yên, đúng với tinh thần "đủ đầy trong sự thiếu khuyết" của Wabi-sabi. Công trình được hoàn thiện với chi phí 270 triệu đồng.