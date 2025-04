27 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu Tết té nước

Thái LanSố người bị thương và thiệt mạng trong ngày đầu tiên của Tết Songkran Thái Lan năm nay giảm nhẹ so với năm ngoái, nhưng số ca say rượu lái xe lại tăng.

Các vụ tai nạn giao thông đã khiến 27 người thiệt mạng, 201 người bị thương vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Songkran kéo dài 7 ngày, bắt đầu từ 11/4. Số vụ tai nạn và tử vong giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số ca say rượu lái xe lại tăng, Trung tâm điều hành an toàn đường bộ thông báo hôm nay.

Tiến sĩ Opas Karnkawinpong, thư ký thường trực của Bộ Y tế Công cộng cho biết năm 2024, trong ngày đầu của kỳ nghỉ tết Songkran, khi mọi người và du khách cùng đổ ra đường tham gia lễ hội, toàn quốc có 241 vụ tai nạn khiến 29 người tử vong, 253 người bị thương.

Du khách tham gia cuộc chiến súng nước tại đường Silom, Thái Lan trong lễ hội Songkran 2024. Ảnh: Reuters

Lái xe vượt quá tốc độ cho phép là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn, chiếm 41%. 25% số vụ tai nạn liên quan đến hành vi lái xe cắt ngang trước đầu xe khác, 23% liên quan đến vấn đề lái xe khi đã sử dụng cồn. Bangkok là thành phố có nhiều ca tử vong nhất, chiếm 5 vụ. 84% số vụ tai nạn là xe máy, xe bán tải và ôtô con chiếm 5% mỗi loại. 50% các vụ tai nạn diễn ra tại những trục đường chính, khoảng thời gian 15h-18h xảy ra tai nạn nhiều nhất.

Tết té nước Songkran diễn ra chính thức trong ba ngày, 13-15/4 hàng năm. Kỳ nghỉ lễ thường kéo dài một tuần. Nhiều tỉnh thành thậm chí kéo dài kỳ nghỉ lên đến hai tuần để thu hút du khách, thông qua các hoạt động té nước và đại nhạc hội. Ngoài thống kê số lượng khách đến Songkran, thống kê các vụ tai nạn giao thông trong mỗi dịp này là hoạt động thường niên của chính phủ. Các vụ tai nạn giao thông của du khách lẫn người dân xảy ra trong dịp này từ lâu là vấn đề khiến chính phủ "đau đầu" và được coi là một trong những mặt tối của Songkran.

Năm nay, Thái Lan dự kiến lễ hội Songkran sẽ tạo ra doanh thu hơn 26,5 tỷ baht (hơn 760 triệu USD), tăng trưởng 8% so với cùng kỳ 2024 và ước đón gần 500.000 lượt khách quốc tế cùng hơn 4,4 triệu lượt khách nội địa đi du lịch.

Tuy nhiên, sau ảnh hưởng của trận động đất 7,7 độ tại Myanmar hôm 28/3, mối lo ngại về an toàn du lịch ở Thái Lan đã làm ảnh hưởng đến ngành du lịch nước này.

"Lễ hội Songkran nổi tiếng sẽ bị hạn chế trong năm nay do lượng khách du lịch nước ngoài giảm, nhiều người trong số họ đã hủy chuyến đi", Thienprasit Chaiyapatranun, chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, nói đầu tháng 4. Ông cho biết có tới 1.100 phòng khách sạn đã bị hủy trong cả nước trong hai ngày sau trận động đất. Công ty nghiên cứu thị trường TTB Analytics của Thái Lan dự báo chi tiêu trong kỳ Songkran năm nay sẽ giảm gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Anh Minh (Theo Khaosod, Bangkokpost)