27 học sinh giải vàng cuộc thi nhạc cụ lớn nhất Hà Nội

Hà Nội27 học sinh giành huy chương vàng trong lần đầu Liên hoan nhạc cụ được tổ chức ở bậc học phổ thông.

Chiều 16/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức bế mạc Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông. Ban tổ chức đã trao 27 huy chương vàng, 33 huy chương bạc và 49 huy chương đồng, ở nhiều bảng thi.

Một số trường có học sinh giành huy chương vàng là Vạn Bảo, Trần Quốc Toản, Mai Dịch (bảng tiểu học), Phú La, Khương Thượng (THCS), Việt Đức, Yên Hòa (THPT) và các hệ thống trường tư như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Archimedes, Brighton College, Lômônôxốp Tây Hà Nội...

Xem danh sách giải thưởng Liên hoan tài năng nhạc cụ 2026

Học sinh trình diễn với đàn bầu, chiều 16/1. Ảnh: Lê Cường

Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh cấp thành phố diễn ra từ ngày 12 đến 14/1 với 161 tiết mục. Đây là lần đầu cuộc thi được tổ chức, trước đó học sinh phải vượt qua vòng cấp trường và xã.

Ban tổ chức đánh giá các tiết mục đa dạng về thể loại và nhạc cụ, kết hợp hài hòa giữa nhạc cụ dân tộc và hiện đại. Một số học sinh chơi nhiều nhạc cụ; biểu diễn các tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, bên cạnh các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng thế giới.

Nhiều tiết mục được giám khảo đánh giá cao về kỹ thuật, cảm xúc và phong cách biểu diễn, như "Trống đàn" của Vũ Thiện Nhân (THPT Đoàn Kết), piano "Trống cơm" của Nguyễn Minh Việt (THCS Khương Thượng), đàn bầu "Liên khúc Giai điệu Việt Nam" của Đỗ Bảo Minh Khanh (Tiểu học Mai Dịch) hay saxophone "Yardbird Suite" của Đặng Khánh Nhật Anh (Trường Wellspring).

Cuộc thi còn có những phần trình diễn giàu cảm xúc của học sinh khiếm thị. Các em thể hiện sự tự tin, niềm đam mê và tinh thần vượt khó, nhận được sự cổ vũ từ khán giả.

Học sinh nhận giải từ ban tổ chức, chiều 16/1. Ảnh: Lê Cường

Thanh Hằng