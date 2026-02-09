26 thương nhân kinh doanh xăng dầu dừng hoạt động trong 2025

Số thương nhân kinh doanh xăng dầu, gồm đầu mối và phân phối, giảm 26 đơn vị trong cả năm ngoái, theo Bộ Công Thương.

Tại báo cáo gửi Thủ tướng vừa qua, Bộ Công Thương cho biết năm ngoái, cơ quan này tập trung rà soát các thương nhân về điều kiện kinh doanh xăng dầu nhằm chấn chỉnh, lành mạnh hóa thị trường, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Một số thương nhân bị Bộ Công Thương thu hồi giấy xác nhận do không thực hiện tổng nguồn phân giao. Trong khi đó, nhiều đơn vị không duy trì điều kiện kinh doanh đã chủ động nộp lại giấy phép. Vài bên bị thu hồi hoặc không xin gia hạn.

Đến hết năm ngoái, số lượng thương nhân kinh doanh xăng dầu mặt đất còn 26, nhiên liệu bay còn 5. Số doanh nghiệp phân phối xăng dầu còn hoạt động là 252 đơn vị.

Như vậy, số lượng hoạt động đã giảm 2 thương nhân đầu mối và 24 thương nhân phân phối so với năm ngoái.

Lượng tiêu thụ xăng dầu năm ngoái ước khoảng 26,4 triệu m3/tấn, tăng 1,85% so với năm 2024. Tồn kho đến cuối năm còn 1,7 triệu m3/tấn.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu biến động khó lường trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang nhưng nguồn cung vẫn đáp ứng đủ cho thị trường. Giá xăng dầu được điều hành qua 54 kỳ với xu hướng giảm so với năm trước đó. Do đó, cơ quan quản lý không phải sử dụng quỹ bình ổn trong năm qua.

Song những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp gặp khó trong vay tín dụng ngân hàng để nhập khẩu, mua hàng do nguồn vốn bị hạn chế, lãi suất cao 5-7,5%, tỷ giá biến động lớn. Thiên tai liên tiếp xảy ra ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng từ các nhà máy trong nước, chi phí lưu tàu, vận chuyển cao làm tăng chi phí của doanh nghiệp.

Năm 2026, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu được phân giao cho các đầu mối là 31,7 triệu m3/tấn. Theo Bộ Công Thương, tình hình chính trị, kinh tế thế giới vẫn còn khó đoán, có thể tác động đến nguồn cung, giá xăng dầu. Họ lo ngại việc thiếu xăng dầu cục bộ có thể xảy ra.

Do đó, nhà điều hành sẽ theo dõi chặt tình hình cung cầu, giá xăng thế giới và trong nước. Đồng thời, họ sẽ phối hợp với các bộ ngành, địa phương để tham mưu Chính phủ giải pháp kịp thời.

Bộ yêu cầu các thương nhân thực hiện đúng tổng nguồn tối thiểu đã được phân giao, theo dõi sát diễn biến thị trường để cân đối cung - cầu; trường hợp cần thiết sẽ điều chuyển tổng nguồn tối thiểu giữa các thương nhân. Bộ cũng giao các thương nhân đầu mối chủ động sản xuất, nhập khẩu, bảo đảm cung cấp đủ xăng dầu trong mọi tình huống, không để gián đoạn nguồn cung.

Phương Dung