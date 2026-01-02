26 nơi nhất định phải ghé thăm trong năm 2026

Các điểm đến còn lại trong danh sách gồm Philadelphia và Santa Monica, Mỹ; Jamaica; Arusha, Tanzania; các vịnh của Chile, CH Dominica hay Peñico, Peru.

Những dãy nhà sơn màu pastel và các khu chợ ẩm thực náo nhiệt trong bộ phim đình đám "Crazy Rich Asians" lấy bối cảnh ở Singapore, nhưng thực chất lại quay hiện tại Penang , thành phố lịch sử của Malaysia. Năm 2025, lần đầu tiên ẩm thực thành phố xuất hiện trong Cẩm nang Michelin. Du khách có thể ghé thăm quán Auntie Gaik Lean's Old School Eatery nằm tại George Town, trung tâm thành phố và là nơi được UNESCO công nhận Di sản thế giới.

Những dãy nhà sơn màu pastel và các khu chợ ẩm thực náo nhiệt trong bộ phim đình đám "Crazy Rich Asians" lấy bối cảnh ở Singapore, nhưng thực chất lại quay hiện tại Penang, thành phố lịch sử của Malaysia. Năm 2025, lần đầu tiên ẩm thực thành phố xuất hiện trong Cẩm nang Michelin. Du khách có thể ghé thăm quán Auntie Gaik Lean's Old School Eatery nằm tại George Town, trung tâm thành phố và là nơi được UNESCO công nhận Di sản thế giới.

Nhưng dù có xuất hiện trong Cẩm nang Michelin hay không, ẩm thực Penang vẫn tạo sức hút với du khách. Một bữa ăn ngon ở đây cũng không đòi hỏi khách phải chi quá nhiều tiền. Các quầy hàng ven đường, chợ đêm và những quán kopitiam (quán cà phê truyền thống) sẽ phục vụ du khách đủ các món, từ cà ri dậy hương đến mỳ laksa nghi ngút khói, bánh pandan dừa ngọt vừa phải cùng nhiều món ăn khác.

Giữa những bữa ăn, du khách có thể dạo bước tìm kiếm các bức tranh tường đường phố mang tính biểu tượng của George Town, trong đó có tác phẩm tri ân người con nổi tiếng của vùng đất này, nhà thiết kế Jimmy Choo. Ảnh: iStock

