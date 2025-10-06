252 người nghiện trốn trại ở An Giang bị bắt

252 người trong số hơn 300 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đã bị công an và lực lượng chức năng tỉnh An Giang xuyên đêm truy bắt, đưa về trụ sở.

Sáng 6/10, thiếu tướng Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết những học viên này đã bị đưa trở lại cơ sở cai nghiện ma túy số 2, xã Mỹ Thuận. Các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức bắt giữ những người nghiện còn lại ở các cánh đồng và một số khu vực. "Công an quyết tâm bắt bằng hết, đảm bảo an toàn cho người dân", ông nói.

Cảnh sát chặn bắt học viên trốn trại cai nghiện trong đêm. Ảnh: Công an xã Vĩnh Trạch

Trước đó, trưa 5/10, một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau gây rối. Lợi dụng tình huống này, một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo người khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài.

Tổng cộng 314 học viên đã rời khỏi cơ sở. Một số cán bộ quản lý bị thương.

Xuyên đêm truy bắt được 200 người nghiện trốn trại Công an tổ chức vây bắt người nghiện trốn trại. Video: Người dân cung cấp

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đến hiện trường, huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ tại 102 xã, phường, đặc khu tổ chức truy bắt xuyên đêm. Các trinh sát, lực lượng địa phương vây ráp những người bỏ trốn trên các cánh đồng, khu dân cư; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở và cho người dân trên địa bàn.

Nhiều nhóm học viên sau khi trốn khỏi trại cai nghiện đã cầm gậy, xẻng, dao đi dọc các khu dân cư gây mất an ninh trật tự. Một số thanh niên đã cướp xe máy của người dân làm phương tiện bỏ trốn. Khi bị cảnh sát vây bắt, nhiều người chống trả nhưng không thoát.

Hiện, công an tiếp tục tuần tra, chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông để truy tìm, vận động số học viên còn lẩn trốn. Công an tỉnh cũng phối hợp các ban, ngành vận động người dân không bao che, chứa chấp; các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải không chở thuê, tiếp tay học viên bỏ trốn.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đóng trên địa bàn ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang). Sau khi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hợp nhất, nhiệm vụ quản lý cai nghiện và quản lý sau cai nghiện được giao về Công an tỉnh. Thời điểm chuyển giao, cơ sở này đang quản lý hơn 1.000 người cai nghiện.

Ngọc Tài - Dương Đông - Huy Phong