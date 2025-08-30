25 tuổi, một góc cà phê, một người để thương

Anh 25 tuổi, làm nghề lập trình, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Công việc hàng ngày chủ yếu xoay quanh màn hình máy tính, gõ những dòng lệnh khô khan, vì thế anh cũng trở thành người ít nói và trầm tính hơn. Nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ anh lạnh lùng hay khó gần, nhưng thật ra bên trong anh là một người nhiều tình cảm, chỉ có điều anh không biết cách thể hiện nên thường chọn im lặng thay vì bày tỏ.

Những lúc rảnh, anh hay tìm một quán cà phê nhỏ, ngồi yên ở góc quen, nhâm nhi tách cà phê và nhìn dòng người qua lại. Khoảnh khắc đó khiến anh thấy nhẹ nhàng, như được tách khỏi nhịp sống vội vã ngoài kia. Anh thích cảm giác tĩnh lặng, để suy nghĩ của mình trôi theo những giai điệu nhạc nhỏ trong quán, hoặc chỉ đơn giản là để tâm trí được nghỉ ngơi.

Tình cảm với anh đến giờ vẫn còn nguyên sơ. Anh chưa từng có một mối quan hệ thực sự để gọi là tình yêu. Có lẽ vì anh chậm trong việc mở lòng, cũng có thể vì chưa gặp đúng người. Nhưng trong lòng, anh luôn mong có một người con gái để cùng chia sẻ, để những suy nghĩ không chỉ giữ cho riêng mình, để những ngày thường nhật không chỉ là đi làm, về nhà và ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc.

Anh muốn tìm một người để đồng hành, một người có thể lắng nghe và cũng muốn được lắng nghe. Một người để cùng nói những chuyện đơn giản nhất như: "Hôm nay em thế nào? Em vui hay buồn?", rồi từ đó gắn bó qua những ngày tháng. Anh tin rằng tình cảm không cần phải ồn ào, chỉ cần thật lòng và bền bỉ thì sẽ có ý nghĩa.

Nếu em cũng đang mong một người để cùng san sẻ, để có thể ngồi bên nhau trong những buổi chiều yên tĩnh hay cùng nhau bước qua những ngày mệt mỏi, thì có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ một cuộc trò chuyện nhỏ.

