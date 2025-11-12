25 tấn vỏ đạn quân dụng tuồn lậu vào Việt Nam

Hải PhòngLô hàng gần 25 tấn vỏ đạn quân dụng, trong đó có đạn còn khả năng sử dụng, song được doanh nghiệp khai báo là "đồng phế liệu đã loại bỏ tạp chất".

Vụ việc đã được Chi cục Hải quan khu vực III chuyển cho cơ quan Công an Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền, ngày 12/11.

Chủ sở hữu lô hàng là một công ty đóng tại Khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Bắc Ninh. Theo tờ khai hải quan, doanh nghiệp khai là "đồng phế liệu nhiều hình dạng khác nhau đã được loại bỏ tạp chất, không lẫn chất thải nguy hại", tổng khối lượng 25.045 kg (16 bao), xuất xứ Malaysia.

Số vỏ đạn được phát hiện tại Hải Phòng. Ảnh: Xuân Hoa

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định, phần lớn số hàng là vỏ đạn quân dụng nhiều kích cỡ, tổng khối lượng. Trong lô hàng còn một số viên đạn nguyên vẹn, có thể sử dụng để bắn được, được xác định là vũ khí quân dụng.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định, công ty đã vi phạm quy định nhập khẩu vào Việt Nam hàng hoá cấm nhập khẩu, thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng.

Lê Tân