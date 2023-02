25 sự thật khán giả ít biết về phim 'Titanic'

Trước khi giao vai nam chính cho Leonardo DiCaprio, đạo diễn James Cameron từng cân nhắc để Brad Pitt hoặc Tom Cruise đóng "Titanic".

Trailer phim 'Titanic' Trailer "Titanic" 1997. Video: 20th Century Fox

Nhân dịp 25 năm tác phẩm ra đời, trở lại rạp với định dạng 4K từ ngày 10/2, tạp chí GQ tổng hợp những câu chuyện hậu trường ít được nhắc đến của bộ phim kinh điển.

1. Leonardo DiCaprio không phải là sự lựa chọn duy nhất của đạo diễn cho vai nam chính. Trong chương trình podcast với Rob Lowe, Mathew McConaughey tiết lộ anh gần như đã giành được vai diễn. Ngoài ra, Tom Cruise và Brad Pitt được cho là những ứng viên "nặng ký" khác. Titanic đã đưa Leo trở thành ngôi sao hàng đầu. Anh chinh phục khán giả nhờ nhân vật chàng trai phóng khoáng xuất thân từ tầng lớp lao động, có chuyện tình đẹp với Rose.

2. Nhân vật Rose cũng được cân nhắc với hàng loạt ngôi sao tham gia casting như Nicole Kidman, Jodie Foster, Cameron Diaz, Sharon Stone và Gwyneth Paltrow. Trong bài phỏng vấn với Rolling Stones, Kate Winslet nói rằng cô được chọn một phần nhờ sự kiên trì. Minh tinh thậm chí nói với đạo diễn rằng ông thật "điên rồ" nếu không giao vai diễn cho cô.

3. Phân đoạn Jack dạy Rose "khạc nhổ như một người đàn ông" từng bị nhiều người nhận xét thô thiển, là cảnh quay ngẫu hứng của hai diễn viên.

Leonardo DiCaprio (vai Jack) và Kate Winslet (vai Rose) trong một cảnh phim. Ảnh: 20th Century Fox

4. Theo kịch bản, Rose sẽ đâm chồng sắp cưới Cal (Billy Zane đóng) bằng một chiếc trâm cài tóc. Tuy nhiên, Winslet đã ứng biến và quyết định nhổ vào mặt anh ta để tạo hiệu ứng tốt hơn.

5. Ngoài tên Titanic, đạo diễn James Cameron chọn một tên khác là Hành tinh băng (Planet Ice) để phòng trường hợp hãng khác cũng làm phim về thảm họa này.

6. Vai Cora Cartmell - hành khách nhí tám tuổi được Jack yêu quý - do Alexandrea Owens đóng. Người thử vai cùng cô nhưng không được chọn là Lindsay Lohan.

7. Vào ngày đóng máy, hơn 50 người gồm diễn viên, thành viên đoàn làm phim phải nhập viện do ăn món canh nghêu có trộn một loại thuốc gây mê. Leo và Winslet may mắn không phải đi điều trị. Mọi người nghi ngờ thủ phạm là một cựu nhân viên của đoàn, nhưng người này không bị bắt giữ do không đủ chứng cứ.

8. Đoạn phim dưới nước quay xác tàu là những mảnh còn lại của tàu Titanic ngoài đời thật. Cameron đã tự lặn dưới nước 12 lần để bố trí cảnh này.

9. Những bức tranh Jack cho Rose xem và chân dung Rose khỏa thân đều là tác phẩm của đạo diễn James Cameron. Ông là người đã đóng thế phần tay cho Leonardo DiCaprio trong cảnh Jack vẽ người yêu.

10. Gloria Stewart, đóng vai Rose khi về già, là người duy nhất trong đoàn phim sống ở thời điểm con tàu Titanic chìm năm 1912. Lúc đó, bà mới hai tuổi.

11. Trong phim, đạo diễn để Rose lúc về già nuôi một chú chó phốc sóc. Ông muốn tưởng nhớ ba chú chó đã sống sót sau thảm họa chìm tàu.

12. Hầu hết nhân vật trong phim đều hư cấu, nhưng nhân vật có biệt danh "Bà Molly Brown không thể chìm" do Kathy Bates thủ vai dựa trên một người Mỹ có thật ngoài đời, người được cho là đã giúp nhiều hành khách lên xuồng cứu sinh khi con tàu đang chìm.

13. Theo ghi chép, con tàu Titanic thật chìm lúc 2h20 ngày 15/4/1912. Tuy nhiên, trong phim, điều này xảy ra lúc 2h15.

Ca khúc 'My heart will go on' của James Horner soạn nhạc Ca khúc nhạc phim "My Heart Will Go On" do James Horner soạn nhạc, Will Jeanings viết lời và Celine Dion thể hiện. Video: 20th Century Fox

14. Cameron ban đầu chỉ muốn sử dụng nhạc không lời cho bộ phim nhưng nhà soạn nhạc James Horner đã bí mật thu âm bản demo My Heart Will Go On với Celine Dion và khiến đạo diễn xúc động.

15. Cameron mất khoảng 200 triệu USD để thực hiện phim Titanic. Chi phí đóng con tàu thực tế năm 1912 là 7,5 triệu USD. Theo Time, nếu tính theo giá lạm phát, giá trị con tàu là 180 triệu USD năm 1997.

16. Trong The Late Show with Stephen Colbert năm 2017, Winslet nói cô bị hạ thân nhiệt khi quay cảnh cuối cùng giữa Rose và Jack dưới nước. Trước đó, trong cảnh Rose và Jack tìm cách thoát khỏi con tàu chìm, hai diễn viên bị sóng mạnh xô liên tục. Chiếc áo khoác dài của Kate Winslet bị ngấm nước, khiến cô di chuyển khó khăn, mắc kẹt vào cánh cửa, không thể thoát lên khỏi mặt nước. Kate đã hoảng loạn, loay hoay xoay xở để được an toàn.

17. Khi đóng phim, Leo mang theo thú cưng, một con thằn lằn có tên Blizzard.

18. Cameron chỉ có một đúp duy nhất để quay cảnh tượng kinh hoàng khi nước tràn vào căn phòng lớn sang trọng của tàu, và ông đã thành công.

19. Ban đầu, vai thuyền trưởng Smith được giao cho Robert Di Niro. Ông đã từ chối vào phút chót vì lý do sức khỏe. Vai diễn sau đó thuộc về Bernard Hill.

20. Hình ảnh cặp vợ chồng già nằm bên nhau khi con tàu chìm dựa trên hai nhân vật có thật là Ida và Isidor Straus, chủ cửa hàng bách hóa Macy ở New York (Mỹ). Theo Tạp chí Glamour, Ida đã được đưa lên xuồng cứu sinh nhưng bà từ chối và nói: "Chúng tôi đã sống với nhau nhiều năm. Ông ấy đi đâu tôi theo đó".

21. Cameron đã đan xen một số câu thoại có thật của những người sống sót sau thảm họa Titanic. Ví dụ, khi Jack ngăn Rose nhảy khỏi tàu, anh nói: "Cô sẽ thấy như bị đâm hàng nghìn nhát dao khắp cơ thể". Điều này dựa trên câu nói của sĩ quan Charles Herber Lightoller sau khi sống sót trở về: "Nước như nghìn mũi dao đâm vào cơ thể, và trong giây lát, tôi hoàn toàn mất kiểm soát".

22. Nhà vật lý thiên văn người Mỹ Neil deGrasse Tyson từng chỉ ra bầu trời đêm mà Rose nhìn thấy trong bản phim đầu tiên không đúng với thực tế năm 1912. Hình ảnh này đã được điều chỉnh lại trong bản phát hành năm 2012.

23. Cameron tiết lộ ông đã giới thiệu về dự án Titanic cho văn phòng 20th Century Fox trong một câu ngắn gọn: "Tôi mở cuốn sách vẽ tranh Titanic của họa sĩ Ken Marschall, đó là hình ảnh con tàu đang chìm, những chiếc thuyền cứu hộ đang bơi, tên lửa gọi cứu hộ được bắn đi. Một hình ảnh tuyệt đẹp. Và tôi đã nói với người đứng đầu 20th Century Fox rằng, 'Romeo và Juliet sẽ ở đây'. Đó chính là câu chuyện. Sân chơi của chúng tôi"'.

24. Một bản sao của tàu Titanic thật đã được đóng tại xưởng phim ở Baja, Mexico. Cameron đã sử dụng nó cho các đại cảnh gồm nhiều diễn viên đóng thế, cảnh chìm tàu. Một mô hình lớn khác của con tàu cũng được sử dụng cho các cảnh còn lại.

25. Cánh cửa mà Rose nổi lên để sống sót là phiên bản lớn hơn của một tấm gỗ đã bị tách làm đôi sau vụ đắm tàu thực tế năm 1912. Năm 2018, tấm gỗ này đã được chuyển từ Bảo tàng Hàng hải ở Halifax (Canada) đến Bảo tàng Victoria và Albert của Anh để tham gia một cuộc triển lãm dành riêng cho tàu biển.

Hà Thu (theo GQ)