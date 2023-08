25 người bị bắt trong vụ tụ tập đua xe ở cầu Sài Gòn

TP HCMSau khi Quách Tuấn Anh, 20 tuổi, lên nhóm kín rủ biểu diễn xe "xem ai mạnh hơn" hàng chục thanh thiếu niên tụ tập ở cầu Sài Gòn thì bị cảnh sát vây bắt.

Ngày 18/8, Tuấn Anh, Trần Đoàn Thế Hải (20 tuổi) cùng 23 nam nữ khác bị Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Một số nghi can bị bắt cùng các xe gây rối, đua tốc độ. Ảnh: Nhật Vy

Theo điều tra, hôm 15/8, Tuấn Anh lên các nhóm kín trên mạng xã hội rủ Hải và một số người khác biểu diễn xe "độ". Nhiều thanh thiếu niên tán đồng, tham gia.

Đêm đó, hàng chục nam nữ 17-23 tuổi chia thành 3 nhóm lần lượt đến điểm hẹn ở chân cầu Sài Gòn (đoạn thuộc phường 22, quận Bình Thạnh). Sau khi đông đủ, đoàn xe "độ" nẹt pô inh ỏi, dàn hàng ngang so kè tốc độ từ đường Nguyễn Hữu Cảnh qua cầu, sang đường Xa lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyễn Giáp, TP Thủ Đức) rồi quay lại.

Trên đường di chuyển, từng tốp 3-4 xe liên tục bốc đầu, khiến người tham gia giao thông sợ hãi, tấp vào lề. Sau 4 lượt "quái xế" so kè, bất ngờ hàng chục cán bộ Phòng CSGT TP HCM, trinh sát hình sự quận Bình Thạnh xuất hiện, chặn hai đầu cầu, vây bắt.

Các nhóm thanh niên chạy tán loạn. Cảnh sát khống chế được 40 người, thu giữ 34 xe máy các loại. Những ngày sau, một số thanh niên tham gia đua tốc độ trong đêm đó lần lượt ra trình diện.

Hàng chục thanh niên chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, bốc đầu... bị cảnh sát khống chế, bắt nằm sấp trên cầu Sài Gòn. Ảnh: Công an cung cấp

Động thái này được Công an TP HCM đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến trật tự, an toàn giao thông. Hồi cuối tháng 3, hơn 70 thanh thiếu niên chạy xe máy nẹt pô, chặn đường ở TP Thủ Đức và quận 12 để đua xe cũng bị bắt.

Quốc Thắng