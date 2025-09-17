25 năm nuôi bộ tóc xù 1,65 m

MỹCô Aevin Dugas, 47 tuổi, dành 25 năm nuôi dưỡng mái tóc xù tự nhiên để phá kỷ lục Guinness thế giới với chu vi 1,65 m.

Kỷ lục đầu tiên của mái tóc xù lớn nhất thế giới cũng là của Aevin với chu vi 1,32 m, cao 18,5 cm vào năm 2010. Nhờ kỷ lục này, cô gái ở thành phố New Orleans, bang Louisiana trở nên nổi tiếng và là biểu tượng cho vẻ đẹp tự nhiên và lòng tự hào sắc tộc.

Trước đó, Aevin từng duỗi tóc bằng hóa chất vì sợ bị kỳ thị. Bước ngoặt vào năm 20 tuổi, khi cô ngưng việc này để "trở về với chính mình". Quyết định của cô được mẹ và bà ngoại, những người cũng có mái tóc xù, ủng hộ.

Mái tóc được duỗi thẳng của Aevin trước những năm 2000 tại bang Louisiana, Mỹ. Ảnh: GWR

Để mái tóc phát triển khỏe mạnh, cô tuân thủ quy trình chăm sóc nghiêm ngặt. Aevin thường xuyên ủ dầu nóng, gội đầu và dùng nhiều dầu xả để tóc không gãy rụng. Sau khi gội, cô thường búi tóc thành hai lọn lớn để giữ nếp. "Lời khuyên lớn nhất của tôi là hãy để yên cho mái tóc của bạn", Aevin nói.

Mái tóc khổng lồ cũng mang lại không ít phiền toái. Tóc cô thường vướng vào cành cây, cửa xe, che khuất tầm nhìn khi lái xe và mất hai ngày để gội, làm khô. Người phụ nữ cũng liên tục đề nghị mọi người không tự ý chạm vào tóc mình.

Aevin, ở thành phố New Orleans, bang Louisiana lần đầu ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness với mái tóc xù có chu vi 1,32 m, cao 18,5 cm vào năm 2010. Ảnh: GWR

Cô giữ danh hiệu này gần 10 năm trước khi bị Simone Williams (Mỹ) phá vỡ năm 2020. Aevin quyết định nuôi tóc dài hơn để giành lại kỷ lục. Tháng 9/2022, cô phá kỷ lục của chính mình khi mái tóc đạt chu vi 1,65 m, chiều cao 25 cm.

Hôm 15/9, nhân Ngày Tóc xù Thế giới, Sách Kỷ lục Guinness (GWR) vinh danh Aevin là "biểu tượng" vì những đóng góp của cô trong việc thúc đẩy vẻ đẹp tự nhiên.

"Tôi muốn các cô bé da màu biết rằng các em đẹp một cách tự nhiên. Mái tóc này là biểu tượng cho sự tự do được là chính mình", cô nói.

Bà Michelle De Leon, người sáng lập Ngày Tóc xù Thế giới, chia sẻ: "Chiến thắng của Aevin là chiến thắng cho tất cả những ai muốn mái tóc tự nhiên của mình được tôn vinh".

Với Aevin Dugas, kỷ lục Guinness không chỉ là danh tiếng cá nhân. Cô coi mái tóc là lời khẳng định vẻ đẹp thực sự luôn bắt đầu từ việc yêu chính con người mình.

Minh Phương (Theo Guinness World Records)