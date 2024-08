Chuyến đi Nhật diễn ra vào tháng 12/2000, nhờ sự dàn xếp của lãnh đạo tập đoàn Sumitomo, ông Bình và ông Nam đã gặp gỡ đại diện của rất nhiều công ty. Nhưng tâm lý từng thất bại ở các thị trường trước, cả hai ông không hy vọng nhiều. Vũ khí duy nhất trong chuyến đi này là bài diễn thuyết về "Digital Waterfall" (Thác số – Cầu vượt) của ông Bình. Ở đâu ông cũng say sưa trình bày bằng tiếng Anh. Dù đa phần khách hàng không hiểu, nhưng họ lại cảm nhận được nhiệt huyết trong ông. May mắn đã mỉm cười với FPT.

Sau bài học rút ra từ Ấn Độ, Mỹ, lãnh đạo Tập đoàn quyết định FPT Software sẽ tiếp tục công cuộc toàn cầu hóa với hướng đi mới là thị trường Nhật Bản. "Cuộc gặp gỡ may mắn của số phận" là hồi tưởng của ông Trương Gia Bình về lần gặp mặt với lãnh đạo cấp cao tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản, mở ra cơ hội cho công ty được đặt chân lên đất Nhật, viết tiếp giấc mơ vươn ra toàn cầu.

Tiếp nối hành trình "săn cá voi" của ông Bình, năm 2020, FPT Software xác định chiến lược Follow the Sun (Theo chân Người khổng lồ), để hợp tác cùng các doanh nghiệp top đầu thế giới trong mỗi ngành nghề. Chiến lược này giúp họ mở rộng vùng phủ tại các quốc gia phát triển, tiếp cận và hỗ trợ những khách hàng tiềm năng, từ đó đóng góp quan trọng vào doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường nước ngoài của Tập đoàn FPT.

Bà Chu Thị Thanh Hà cho rằng, trước đây với FPT, hợp đồng 1 triệu USD được gọi là to nhưng bây giờ hợp đồng to phải là 5 triệu USD, 10 triệu USD. Và số lượng những hợp đồng to như thế này ngày càng gia tăng. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2024, số lượng hợp đồng 5 triệu USD mà FPT ký kết đã bằng xấp xỉ 70% tổng số hợp đồng Tập đoàn ký được trong cả năm 2023.



"Khi đã đạt tới doanh thu tỷ đô thì mục tiêu tiếp theo là gì? 5 năm trước đây, chúng tôi đã đặt ra mục tiêu công ty tỷ đô, đẳng cấp thế giới. Vế đầu đã đạt được và vế sau thì chúng tôi đang tiếp tục phấn đấu. Các con số rồi cũng sẽ lạc hậu và hành trình đi đến đẳng cấp thế giới mới thực sự tạo ra cảm xúc cho người FPT Software", ông Phạm Minh Tuấn chia sẻ với toàn thể cán bộ nhân viên tại sự kiện CxO Talk đầu năm nay.

Để đạt đến "Đẳng cấp thế giới" vẫn có những cột mốc mà FPT Software phải chinh phục được. Đó chính là mục tiêu doanh thu 5 tỷ đô vào năm 2030 và chuỗi mục tiêu 5 GIGA: thị trường tỷ đô, chuyên ngành tỷ đô, hợp đồng tỷ đô, khách hàng tỷ đô và lợi nhuận tỷ đô. Chắc chắn đây cũng chính là những giấc mơ lãng mạn tiếp theo của người FPT Software.