25 năm bên nhau của vợ chồng Cha In Pyo

Theo Sports Chosun, Shin Ae Ra nhận lời tham gia show "My baby like a gold", lên sóng tháng 5. Cô cùng các chuyên gia Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tính kỷ luật cho trẻ từ bé và làm bạn với con lúc trưởng thành. Tài tử Cha In Pyo ủng hộ vợ tái xuất sau 7 năm vắng bóng. Trên Pann, Instagram, nhiều khán giả nói chờ đợi chương trình vì Shin Ae Ra nổi tiếng chăm con khéo, được chồng yêu chiều. Cặp sao vừa kỷ niệm 25 năm kết hôn vào cuối tháng ba.