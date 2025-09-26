25 học sinh ngộ độc sau bữa ăn sáng tại trường

Quảng Trị25 học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân đau bụng, nôn ói sau bữa ăn sáng, được đưa tới bệnh viện.

Nhóm học sinh tiểu học ăn sáng 26/9 với bánh được làm bằng gạo nếp gói lá chuối. Sau một giờ ăn, một số học sinh nôn ói, đau bụng.

Một học sinh điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Minh Hoàng

Nhà trường lập tức thông báo cho chính quyền và các cơ quan chức năng. Chính quyền xã Kim Ngân huy động xe của xã chở 25 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy cấp cứu, truyền dịch và theo dõi.

Đại diện lãnh đạo xã Kim Ngân cho biết Trung tâm y tế và công an đang lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy nằm ở vùng núi, hầu hết học sinh là người dân tộc Vân Kiều, ở bán trú và ăn sáng tại trường.

Đắc Thành